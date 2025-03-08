Son depremler listesi 8 Mart 2025 Cumartesi günü için araştırılıyor. Topraklarının tamamına yakını fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde pek çok sarsıntı meydana geliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve komşu ülkelerde yaşanan depremlere ilişkin verileri raporlayıp sitesinde paylaşıyor. AFAD verilerine göre Samsun ve Kars'ta deprem meydana geldi. Samsun ve Kars depremlerinin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği gibi bilgiler 8 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine eklendi. İşte detaylar…