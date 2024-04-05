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        Haberler Gündem Son depremler listesi 5 Nisan Cuma 2024: AFAD ve Kandilli ile son deprem nerede, ne zaman ve kaç büyüklüğünde oldu?

        Son depremler listesi 5 Nisan 2024: En son deprem nerede, kaç büyüklüğünde ve ne zaman oldu?

        Türkiye'de anlık olarak birçok deprem meydana geliyor. Her deprem sismograflar tarafından anlık olarak ölçülerek; AFAD ve Kandilli tarafından raporlanıyor. İşte, güncel verilerle 5 Nisan Cuma günü son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 10:01 Güncelleme: 05.04.2024 - 19:28
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        • 1

          Bir deprem ülkesi olan Türkiye'de anlık olarak birçok deprem meydana geliyor. Bu kapsamda 5 Nisan Cuma günü ülke genelinde farklı büyüklükte birçok deprem kaydedildi. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile 5 Nisan 2024 Cuma günü son depremler listesi...

        • 2

          ADIYAMAN SALLANDI!

          Sabah saat 04.23'te Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi 2.9 ile sallandı. Deprem yerin 6,66 kilometre altında gerçekleşti.

        • 3

          ÇANAKKALE'DE DEPREM!

          Başka bir deprem de Çanakkale'de meydana geldi. Ayvacık'ta kaydedilen 2.6 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre altında oldu.

        • 4

          PEŞ PEŞE DEPREMLER

          5 Nisan günü Çanakkale'de arka arkaya dört deprem kaydedildi. Depremlerin büyüklüğü 1.7 ile 2.6 arasında değişti.

          Arka arkaya deprem yaşayan başka şehir Kahramanmaraş oldu. Gece saatlerinden sabaha kadar küçük çaplı dört deprem oldu. Depremler 1.1 ile 1.6 arasında değişti.

        • 5

          AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

          Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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