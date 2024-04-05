Bugün hava nasıl olacak? 5 Nisan Cuma son hava durumu tahminleri
Nisan ayının gelişiyle birlikte ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinden seyretmeye başladı. Yurdun batı kesimlerinde yazdan kalma bir hava kendini hissettirirken, doğu kesimlerinde ise yağmur ve kar erimelerinden kaynaklı çığ tehlikesi bulunuyor. İşte bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtı...
Bugün hava nasıl olacak sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Yurdun batısında sıcaklıklar, bazı illerde 30 dereceleri aşarak rekor seviyelere yaklaşırken, Türkiye'nin bir kısmı ise Nisan yağmurlarını yaşayacak. İşte 5 Nisan 2024 Cuma MGM ile son hava durumu tahminleri...
BUGÜN (5 NİSAN CUMA) İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
Bugün İstanbul'da hava ılık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 19 dereceye kadar çıkacak.
İzmir de aynı şekilde sıcak bir gün geçirecek. Sıcaklıklar 13 ile 25 dereceye kadar çıkacak.
Ankara ise ılık ama bulutlu bir gün geçirecek. Bugün güneş bulutlar tarafından kapansa da sıcaklıklar 19 dereceye kadar çıkacak.
BUGÜN (5 NİSAN CUMA) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Bahar havası kaldığı yerden devam etse de bugün Türkiye'nin bir kısmı Nisan yağmurları yaşayacak.
Özellikle Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
METEOROLOJİDEN UYARI!
Bugün için meteoroloji Karadeniz'in ve Doğu Anadolu'nun bir kısmı için 'çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski' uyarısı veriyor.