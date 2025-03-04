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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 4 Mart 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Bingöl'de deprem! 4 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son depremler listesi 4 Mart Salı günü için araştırılıyor. Yıkıcı depremler konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Türkiye, aktif tektonik hareketlerin güçlü olduğu bir sahada yer alıyor. Bu sebeple son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre, Bingöl'de deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 4 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 07:10 Güncelleme: 04.03.2025 - 07:10
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          Türkiye ve komşuları tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı bölgelerin başında geliyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları birçok ili etkiliyor. Türkiye Diri Fay Haritası’nda gösterilen diri fayların her birinin 5,5 ve daha büyük depremler üretebilecek kaynak zonlar olduğu belirtiliyor. Bu sebeple AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre, Bingöl’de deprem oldu. İşte 4 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama…

        • 2

          BİNGÖL’DE DEPREM!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 05:04’te Bingöl’ün Karlıova ilçesinde deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 2.9 olarak ölçülen deprem, yerin 6.99 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 3

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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