        31 Ağustos 2025'te de ülkenin çeşitli bölgelerinde farklı büyüklüklerde çok sayıda deprem meydana geldi. Vatandaşların büyük kısmı tarafından hissedilmeyen bu sarsıntılar, AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından eş zamanlı olarak kaydedilerek kamuoyuna aktarıldı. İşte, 31 Ağustos 2025 Pazar gününe ait son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 08:09 Güncelleme: 31.08.2025 - 09:51
        • 1

          Türkiye, jeolojik konumu nedeniyle dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde yer alıyor ve bu durum sık sık yer sarsıntılarıyla gündeme gelmesine yol açıyor. 31 Ağustos 2025 Pazar günü de ülkenin farklı bölgelerinde depremler kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, bu depremleri eş zamanlı olarak tespit ederek kamuoyuyla paylaştı. İşte, 31 Ağustos 2025 tarihli güncel deprem verileri…

        • 2

          SINDIRGI'DA DEPREM

          Sındırgı'da saat 04.11'de 3.1 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 5.47 kilometre altında yaşandı.

          Saat 09.29'da bir deprem daha meydana geldi. Deprem 3.8 büyüklüğünde ve yerin 9.88 kilometre altında oldu.

        • 3

          31 AĞUSTOS 2025 2.5 ÜZERİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLER

          Antalya Demre, saat 00.07'de 2.7 büyüklüğünde,

          Balıkesir Sındırgı, saat 04.11'de 3.1 büyüklüğünde,

          Konya Ereğli'de saat 04.34'te 2.5 büyükküğünde,

          Balıkesir Sındırgı, saat 04.44'te 2.6 büyüklüğünde,

          Balıkesir Sındırgı, saat 09.29'da 3.8 büyüklüğünde deprem oldu.

        • 4

          TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

          Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5
