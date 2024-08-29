Adana deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli duyurdu! 29 Ağustos 2024 Son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülke genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hissedenler, AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri öğrenebiliyor. Gelen son dakika haberine göre, Adana'da şiddetli bir deprem oldu. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 29 Ağustos 2024 Son depremler listesi...
- 1
Ülkemizde gün içerisinde irili ufaklı pek çok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Son olarak Adana'da deprem meydana geldi. Sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve konumu gibi verilere 29 Ağustos 2024 son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.
- 2
ADANA'DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 14.08'de Adana ili Saimbeyli ilçesinde bir deprem meydana geldi.
3.7 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 13.14 km derinliğinde gerçekleşti.
- 3
VAN VE AYDIN DEPREM İLE SALLANDI!
AFA tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 03.59’da Aydın ili Germencik ilçesinde bir deprem meydana geldi.
2.8 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 km derinliğinde ölçüldü.
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 02.09’da Van'ın Tuşba ilçesinde deprem oldu.
Sarsıntının büyüklüğü 2.8, derinliği ise 10.58 km olarak kayıtlara geçti.
- 4
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
- 5