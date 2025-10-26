Son depremler listesi: 26 Ekim az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Son depremler listesi yakından takip ediliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, büyüklüğü kaç?'' sorularına yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi en son yaşanan depremleri saniye saniye kayıt altına amaya devam ediyor. İşte, 26 Ekim 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı
Son depremler listesi 26 Ekim 2025 Pazar günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp duyuruluyor. Türkiye, dünyanın aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alıyor. Bu sebeple gün içinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Peki, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?
SON DEPREMLER LİSTESİ 26 EKİM 2025
EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
