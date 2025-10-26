Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Son depremler listesi: 26 Ekim az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi: 26 Ekim az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi yakından takip ediliyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, büyüklüğü kaç?'' sorularına yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi en son yaşanan depremleri saniye saniye kayıt altına amaya devam ediyor. İşte, 26 Ekim 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı

        Giriş: 26.10.2025 - 08:04 Güncelleme: 26.10.2025 - 08:04
        • 1

          Son depremler listesi 26 Ekim 2025 Pazar günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp duyuruluyor. Türkiye, dünyanın aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alıyor. Bu sebeple gün içinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Peki, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?

        • 2

          SON DEPREMLER LİSTESİ 26 EKİM 2025

          26-10-2025 07:17:55 38.1358 38.5317 7 ML 1.0 Sincik (Adıyaman) 687204
          26-10-2025 07:12:42 39.1606 28.2086 7 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir) 687202
          26-10-2025 07:09:25 39.1892 28.2925 7 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir) 687203
          26-10-2025 06:31:31 39.1886 28.4289 6.47 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 687201
          26-10-2025 06:26:45 39.2311 28.9994 14.03 ML 0.8 Simav (Kütahya) 687200
          26-10-2025 06:07:02 39.1767 28.1783 7 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 687199
        • 3

          EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

