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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 23 Mart 2025 Pazar: AFAD ve Kandilli verileri ile en son ne zaman, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

        Malatya'da deprem oldu! 23 Mart 2025 Pazar AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Türkiye'de her gün farklı bölgelerde birçok deprem yaşanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, güncel verilerle son dakika deprem raporlarını paylaşmaya devam ediyor. Peki, en son hangi bölgede ve ne zaman deprem oldu? İşte, 23 Mart 2025 Pazar AFAD ve Kandilli verilerine göre Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2025 - 08:14 Güncelleme: 23.03.2025 - 10:26
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        • 1

          Türkiye, aktif fay hatları üzerinde bulunduğu için her gün farklı büyüklüklerde depremler meydana geliyor. Çoğu hissedilmese de tüm sarsıntılar anlık olarak ölçülerek kaydediliyor. 23 Mart 2025 tarihinde de ülke genelinde çeşitli illerde depremler yaşandı ve bu sismik hareketlilik AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından raporlandı. İşte, 23 Mart 2025 Pazar güncel verilere göre Türkiye’de meydana gelen son depremler listesi…

        • 2

          MALATYA SALLANDI

          Malatya Doğanşehir'de saat 07.20'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre altında yaşandı.

        • 3

          23 MART PAZAR GÜNÜ OLAN 2 VE ÜZERİ DEPREMLER

          Saat 05.26'da Ege Denizi 2.1

          Saat 01.41 Saray Van 2.3,

          Saat 00.43 Denizli Buldan 2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

        • 4

          TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

          Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

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