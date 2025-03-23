Türkiye, aktif fay hatları üzerinde bulunduğu için her gün farklı büyüklüklerde depremler meydana geliyor. Çoğu hissedilmese de tüm sarsıntılar anlık olarak ölçülerek kaydediliyor. 23 Mart 2025 tarihinde de ülke genelinde çeşitli illerde depremler yaşandı ve bu sismik hareketlilik AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından raporlandı. İşte, 23 Mart 2025 Pazar güncel verilere göre Türkiye’de meydana gelen son depremler listesi…