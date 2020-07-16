Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre en son Çankırı'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 16 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

AFAD SON DEPREMLER

AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER





KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 16 TEMMUZ 2020

2020.07.16 00:10:29 36.4318 28.5862 9.4 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2020.07.15 21:02:01 39.5225 27.5858 9.1 -.- 2.8 -.- KUCUKFINDIK-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel

2020.07.15 20:03:43 40.4617 32.9805 12.7 -.- 2.3 -.- KIZILOREN-CUBUK (ANKARA) İlksel

2020.07.15 17:52:03 40.7108 32.9002 4.6 -.- 3.5 3.5 YAKUPLAR-CERKES (CANKIRI) REVIZE01 (2020.07.15 17:52:04)

2020.07.15 16:38:52 38.8577 39.2980 17.0 -.- 1.8 -.- PERTEK (TUNCELI) İlksel

2020.07.15 16:23:27 37.0140 30.1858 5.0 -.- 2.0 -.- KARGALIK-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel

2020.07.15 16:12:29 37.4997 29.3460 17.4 -.- 1.8 -.- OVAYURT-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2020.07.15 15:16:38 35.2990 27.7590 13.6 -.- 3.6 3.8 AKDENIZ İlksel

2020.07.15 14:48:56 35.2050 27.8545 8.8 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2020.07.15 13:23:17 38.0297 37.3827 11.7 -.- 2.0 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2020.07.15 12:43:55 38.9815 32.7877 0.0 -.- 1.5 -.- BULDUK-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel

2020.07.15 12:09:05 35.3777 33.4058 5.0 -.- 1.8 -.- KIBRIS-GIRNE İlksel

2020.07.15 11:56:09 37.2225 28.2433 0.0 -.- 1.5 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel

2020.07.15 11:52:36 36.4878 28.4330 7.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2020.07.15 11:51:17 37.1728 28.2282 0.0 -.- 1.4 -.- DAGDIBI-(MUGLA) İlksel

2020.07.15 07:56:35 38.4602 39.1703 2.3 -.- 1.5 -.- KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.07.15 07:19:13 38.2140 38.7190 6.1 -.- 3.5 3.7 PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.07.15 07:08:48 36.1272 27.2953 5.0 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

