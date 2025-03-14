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        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 15 MART 2025: Konya'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Konya'da deprem meydana geldi! 15 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Yurt genelinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. AFAD verilerine göre, Konya'da deprem oldu. Şiddetli sarsıntıyı hisseden bölge halkı ''AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 15 Mart 2025 AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler listesi sorgulama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 07:21 Güncelleme: 15.03.2025 - 00:18
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        • 1

          Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar vatandaşlar tarafından hissediliyor. Şiddeti düşük olanlar ise hissedilmese bile AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son olarak Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Konya deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi verilere 15 Mart 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz.

        • 2

          KONYA'DA DEPREM OLDU

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre Konya Kulu'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

          Saat 14.44'te gerçekleşen depremin derinliği 11.62 km olarak ölçüldü.

        • 3

          KONYA DEPREM VERİLERİ

          Yer: Kulu (Konya)

          Tarih: 14-03-2025

          Saat: 14:44:31

          Enlem: 38.9131

          Boylam: 32.9664

          Derinlik: 11.62 MW

          Büyüklük: 4.2

        • 4

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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