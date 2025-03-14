Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Şiddeti yüksek olan sarsıntılar vatandaşlar tarafından hissediliyor. Şiddeti düşük olanlar ise hissedilmese bile AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son olarak Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Konya deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi verilere 15 Mart 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi üzerinden erişebilirsiniz.