Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 12 KASIM 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika deprem mi oldu, son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Balıkesir'de deprem fırtınası devam ediyor! 12 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Bu sebeple son depremler listesi 12 Kasım 2025 Salı günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD verilerine göre Balıkesir deprem ile sallanmaya devam ediyor. Balıkesir'in dışında bugün en şiddetli sarsıntılar Kahramanmaraş ve Akdeniz'de kaydedildi. İşte, 12 Kasım 2025 son depremler listesi ile sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 00:44 Güncelleme: 12.11.2025 - 00:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. Son verilere göre Balıkesir’de deprem fırtınası devam ediyor. Balıkesir’in yanı sıra bugün en büyük depremler Kahramanmaraş ve Akdeniz’de ölçüldü. İşte, 12 Kasım 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı...

        • 2

          BALIKESİR’DE PEŞ PEŞE DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.54'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

          Depremin 8.12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

          AFAD, saat 04.54'te Sındırgı’da 4,1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Depremin 5.82 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

        • 3

          AKDENİZ DEPREM İLE SALLANDI

          AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04.58’de Akdeniz’de deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 4.9 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 7.17 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        • 4

          KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM

          AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 03.40’ta Kahramanmaraş ili Göksun ilçesinde deprem meydana geldi.

          Büyüklüğü 3.6 olarak ölçülen sarsıntı yerin 6.96 kilometre derinliğinde kaydedildi.

          AFAD, Göksun’da saat 04.02’de 3.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Sarsıntı 6.98 kilometre derinlikte kaydedildi.

        • 5

          11 KASIM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

          İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

          2025-11-11 07:57:36 39.24167 28.11944 5.74 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-11-11 06:08:50 39.22694 28.17028 5.82 MW 4.0 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-11-11 04:58:16 35.43917 23.01556 7.17 MW 4.9 Akdeniz

          2025-11-11 04:54:23 39.22028 28.17694 8.12 MW 4.1 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-11-11 04:29:53 39.23778 28.1575 7.92 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)

          2025-11-11 04:02:00 37.94083 36.34111 6.98 ML 3.2 Göksun (Kahramanmaraş)

          2025-11-11 03:40:01 37.94361 36.32194 6.96 ML 3.6 Göksun (Kahramanmaraş)

        • 6

          EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 7
        • 8
        • 9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Ahmet Özer için tahliye kararı
        Ahmet Özer için tahliye kararı
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Habertürk Anasayfa