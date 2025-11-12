Balıkesir'de deprem fırtınası devam ediyor! 12 Kasım 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Türkiye bir deprem ülkesi olması sebebiyle gün içinde irili ufaklı birçok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Bu sebeple son depremler listesi 12 Kasım 2025 Salı günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD verilerine göre Balıkesir deprem ile sallanmaya devam ediyor. Balıkesir'in dışında bugün en şiddetli sarsıntılar Kahramanmaraş ve Akdeniz'de kaydedildi. İşte, 12 Kasım 2025 son depremler listesi ile sarsıntıların merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü hakkında bilgiler...
Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. Son verilere göre Balıkesir’de deprem fırtınası devam ediyor. Balıkesir’in yanı sıra bugün en büyük depremler Kahramanmaraş ve Akdeniz’de ölçüldü. İşte, 12 Kasım 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı...
BALIKESİR’DE PEŞ PEŞE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.54'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 8.12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD, saat 04.54'te Sındırgı’da 4,1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Depremin 5.82 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
AKDENİZ DEPREM İLE SALLANDI
AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04.58’de Akdeniz’de deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 4.9 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 7.17 kilometre derinliğinde kaydedildi.
KAHRAMANMARAŞ’TA DEPREM
AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 03.40’ta Kahramanmaraş ili Göksun ilçesinde deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 3.6 olarak ölçülen sarsıntı yerin 6.96 kilometre derinliğinde kaydedildi.
AFAD, Göksun’da saat 04.02’de 3.2 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Sarsıntı 6.98 kilometre derinlikte kaydedildi.
11 KASIM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2025-11-11 07:57:36 39.24167 28.11944 5.74 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-11 06:08:50 39.22694 28.17028 5.82 MW 4.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-11 04:58:16 35.43917 23.01556 7.17 MW 4.9 Akdeniz
2025-11-11 04:54:23 39.22028 28.17694 8.12 MW 4.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-11 04:29:53 39.23778 28.1575 7.92 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-11 04:02:00 37.94083 36.34111 6.98 ML 3.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-11-11 03:40:01 37.94361 36.32194 6.96 ML 3.6 Göksun (Kahramanmaraş)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
