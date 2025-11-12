Son dakika deprem haberleri yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. En son yaşanan depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt veriyor. Son verilere göre Balıkesir’de deprem fırtınası devam ediyor. Balıkesir’in yanı sıra bugün en büyük depremler Kahramanmaraş ve Akdeniz’de ölçüldü. İşte, 12 Kasım 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı...