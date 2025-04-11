Muğla Bodrum'da deprem! 11 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Küçük büyük fark etmeksizin meydana gelen tüm fay hattı hareketleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile duyuruluyor. Yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde sorularına yanıt arıyor. Son depremler listesi 11 Nisan Cuma verileri inceleniyor. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre Muğla Bodrum deprem ile sallandı. İşte, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri için 11 Nisan 2025 Son depremler listesi…
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini koruyor. Ülke genelinde yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılara ilişkin veriler anlık olarak listeye yansıyor. Son dakika deprem verileri ile merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri paylaşılıyor. Son olarak meydana gelen Muğla Bodrum depremi ile ilgili gelişmeler 11 Nisan bugün deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde soruları ile takip ediliyor. İşte, 11 Nisan 2025 Cuma AFAD ve Kandilli son depremler sorgulama ekranı…
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MUĞLA BODRUM'DA DEPREM
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 09.30'da gerçekleşen depremin derinliği 6.97 km olarak ölçüldü.
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MUĞLA DEPREM DETAYLARI
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Bodrum (Muğla)
Tarih:2025-04-11
Saat:09:30:48 TSİ
Enlem:37.03611 N
Boylam:27.68139 E
Derinlik:6.97 km
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DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Ülkemizde meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.
Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği hakkında bilgi almak için:
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.
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