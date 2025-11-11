Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir deprem ile sallanmaya devam ediyor. Sındırgı merkezli 3.0 üzeri büyüklükte birçok sarsıntı meydana geldi. Peki en son deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç? İşte 11 Kasım 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...