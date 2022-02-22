Son depremler haritası: 22 Şubat 2022 Deprem mi oldu, nerede? AFAD - Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 22 Şubat Salı günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi meydana gelen depremlerin ardından güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini anlık olarak paylaşıyor. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son dakika deprem listesi haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 22 ŞUBAT 2022

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 22 ŞUBAT 2022

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.02.22 09:46:39 39.1550 27.5917 0.0 -.- 1.8 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel

2022.02.22 09:16:33 39.3105 40.9708 4.4 -.- 1.3 -.- TASLICAY-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2022.02.22 07:13:54 39.5813 28.8133 5.4 -.- 2.2 -.- AYVACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel

2022.02.22 07:02:14 37.3383 28.0072 17.0 -.- 2.3 -.- YESILBAGCILAR-YATAGAN (MUGLA) İlksel

2022.02.22 05:47:52 40.7230 27.4120 11.7 -.- 1.8 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.02.22 05:31:26 41.1525 34.4027 8.2 -.- 3.4 3.3 DEREKOY-KARGI (CORUM) REVIZE01 (2022.02.22 05:31:26)

2022.02.22 05:21:14 38.5717 31.3203 11.7 -.- 2.3 -.- TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.02.22 03:13:24 40.5872 28.9047 9.8 -.- 1.7 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2022.02.22 02:58:16 40.7708 27.6703 2.9 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2022.02.22 00:58:39 37.0915 28.3883 9.2 -.- 2.1 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel

2022.02.22 00:29:09 37.8430 27.0920 5.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel