Muş'ta saat 17.48'de Sazlıkbaşı-Korkut merkezli 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem komşu il Bitlis'te de hissedildi. Bu depremin ardından son depremler vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre 16 Eylül'de meydana gelen işte son depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün saat 17.48'de merkez üssü Korkut ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muş ve çevre ilçelerde hissedilen deprem vatandaşları korkuttu. Deprem nedeniyle, kısa süreli panik yaşandı

VALİ GÜNDÜZÖZ'DEN AÇIKLAMA

Muş Valisi İlker Gündüzöz, deprem sonrası yaptığı açıklamada "Şu an bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.09.16 18:29:08 35.8015 28.2077 5.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ -

2020.09.16 18:22:19 38.6777 41.9670 7.7 -.- 2.3 -.- SAZLIKBASI-KORKUT (MUS) -

2020.09.16 18:19:13 38.6310 41.9107 9.1 -.- 1.8 -.- DUZOVA-KORKUT (MUS) -

2020.09.16 17:48:18 38.6792 41.9690 5.0 -.- 4.6 4.7 SAZLIKBASI-KORKUT (MUS) -

2020.09.16 16:50:53 38.5330 39.5558 16.0 -.- 2.1 -.- KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG) -

2020.09.16 16:38:32 39.0328 29.9198 18.0 -.- 2.4 -.- ALINCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) -

2020.09.16 15:57:05 36.8430 27.5387 23.4 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) -

2020.09.16 15:54:57 36.8822 27.5567 1.0 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) -

2020.09.16 15:46:50 36.8028 27.4205 2.8 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) -

2020.09.16 14:39:10 37.5872 27.0902 7.8 -.- 2.0 -.- DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) -

2020.09.16 13:38:40 40.6775 26.6885 8.2 -.- 1.6 -.- SAZLIDERE-KESAN (EDIRNE) -

2020.09.16 12:47:52 40.7027 27.4103 11.7 -.- 1.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) -

2020.09.16 12:26:20 39.3173 33.4187 0.0 -.- 1.7 -.- BUYUKCAMILI-BALA (ANKARA) -

2020.09.16 12:18:13 39.9387 28.7440 0.0 -.- 1.8 -.- OMERALTI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) -

2020.09.16 12:18:10 36.4610 34.1997 0.0 -.- 1.0 -.- AYAS-ERDEMLI (MERSIN) -

2020.09.16 12:09:03 38.5135 39.3537 18.6 -.- 1.6 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) -

2020.09.16 12:05:50 38.5282 31.5662 19.7 -.- 1.1 -.- PAZARKAYA-TUZLUKCU (KONYA) -

2020.09.16 12:03:19 39.7123 33.0668 0.0 -.- 1.4 -.- ERGIN-BALA (ANKARA) -

2020.09.16 12:03:17 36.7617 34.0905 0.0 -.- 2.1 -.- SARIKAYA-ERDEMLI (MERSIN) -

2020.09.16 11:32:26 37.0892 28.3670 0.0 -.- 1.2 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) -

2020.09.16 11:11:17 40.6240 32.4982 8.1 -.- 1.6 -.- GEBELER-KIZILCAHAMAM (ANKARA) -

2020.09.16 09:52:53 39.1380 27.8548 9.6 -.- 1.1 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) -

2020.09.16 08:32:35 37.9410 26.8915 13.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) -

2020.09.16 07:16:03 37.5455 30.5690 1.0 -.- 1.2 -.- ALKAYA-BUCAK (BURDUR) -

2020.09.16 06:11:22 36.8362 28.3715 2.9 -.- 1.2 -.- ADAKOY-MARMARIS (MUGLA) -

2020.09.16 05:26:42 39.0915 27.8272 9.3 -.- 1.5 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) -

2020.09.16 04:41:20 38.8175 26.4633 11.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI -

2020.09.16 04:31:20 38.8532 26.4275 8.5 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI -

2020.09.16 03:49:42 38.2723 38.7585 8.5 -.- 2.2 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) -

2020.09.16 02:58:34 35.9443 30.7990 10.4 -.- 2.4 -.- AKDENIZ -

2020.09.16 02:38:08 34.2608 25.0775 86.1 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) -

2020.09.16 01:37:07 36.6250 29.2832 29.1 -.- 1.8 -.- BOZYER-FETHIYE (MUGLA) -

2020.09.16 00:47:18 36.9490 27.8125 5.3 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) -

2020.09.16 00:07:55 38.1117 38.6718 5.0 -.- 2.2 -.- CAMLIDERE-PUTURGE (MALATYA) -