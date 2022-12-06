Türkiye'de meydana gelen son dakika depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından canlı şekilde yayınlanıyor. Son yaşanan depremlerin ardından sarsıntı hisseden vatandaşlar "Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. İşte 6 Aralık Salı günü son dakika depremleri...

6 ARALIK 2022 AFAD SON DEPREMLER

6 ARALIK 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.12.06 06:41:38 38.6830 30.8307 5.3 -.- 1.7 -.- COBANLAR (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.12.06 06:04:07 38.1295 30.8873 4.6 -.- 2.1 -.- YENICE-GELENDOST (ISPARTA) İlksel

2022.12.06 05:13:06 40.8072 31.4258 21.6 -.- 1.6 -.- DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE) İlksel

2022.12.06 04:54:42 38.6477 44.0460 5.0 -.- 2.0 -.- TEPEDAM-OZALP (VAN) İlksel

2022.12.06 04:40:23 39.1343 27.5665 9.2 -.- 1.5 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel

2022.12.06 04:35:06 40.7447 31.0412 10.5 -.- 1.6 -.- HAMAMUSTU-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.06 03:53:25 38.3273 27.1847 7.8 -.- 1.7 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.12.06 03:50:42 39.0022 27.8615 14.0 -.- 1.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2022.12.06 02:20:35 40.7715 31.0345 9.9 -.- 2.5 -.- HACIYAKUP-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.06 01:16:57 36.0660 31.2377 8.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2022.12.06 00:48:08 38.3167 36.4848 4.8 -.- 1.8 -.- DAYOLUK-SARIZ (KAYSERI) İlksel

2022.12.06 00:27:54 37.0167 29.3847 15.3 -.- 1.7 -.- YESILDERE-GOLHISAR (BURDUR) İlksel

2022.12.06 00:12:26 36.1252 28.0120 11.1 -.- 2.9 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel