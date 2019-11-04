04 KASIM 2019
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Son depremler - 4 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son deprem verilerini sizler için derledik. Son olarak Denizli Serinhisar'da 2.7 büyüklüğünde depremin ardından vatandaşlar en son nerede deprem olduğunu araştırıyor. İşte 4 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri...

04.11.2019 - 07:35 | Güncelleme: Gündem
Son depremler

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu gece saatlerinde Denizli'nin Serinhisar ilçesinde 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 2.8 olarak açıkladı. İşte 4 Kasım son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 4 KASIM

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 4 KASIM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.11.04 03:33:40 37.6348 29.3758 8.5 -.- 2.7 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
2019.11.04 00:56:53 39.1195 29.0470 10.0 -.- 2.4 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.11.04 00:54:14 39.1112 29.0322 12.1 -.- 1.7 -.- GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.11.04 00:44:26 38.2177 29.7595 6.9 -.- 2.1 -.- SAVRAN-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2019.11.04 00:35:13 40.4570 26.1612 7.1 -.- 1.9 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.04 00:13:33 37.8688 29.6008 6.5 -.- 3.0 3.2 TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.11.04 00:01:12 36.4672 28.6983 3.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.03 23:14:41 37.8548 29.6745 7.4 -.- 2.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.11.03 23:04:05 38.4030 39.0222 2.0 -.- 2.2 -.- TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2019.11.03 22:09:12 37.8680 29.5098 8.3 -.- 2.0 -.- BAKLANKUYUCAK-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.11.03 21:34:30 37.6135 36.4340 9.5 -.- 1.6 -.- EMIRLER-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2019.11.03 21:23:10 40.4087 27.0095 12.3 -.- 1.2 -.- KEMER-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2019.11.03 20:13:47 36.4492 28.7173 5.3 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.03 19:39:07 38.7652 27.7693 12.4 -.- 1.1 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2019.11.03 19:34:41 38.3345 38.9547 12.4 -.- 3.7 3.9 TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) REVIZE01
2019.11.03 19:13:06 36.4827 28.6782 5.0 -.- 3.3 3.4 AKDENIZ İlksel
2019.11.03 18:42:39 39.0045 36.0958 6.6 -.- 1.5 -.- ALEVKISLA-AKKISLA (KAYSERI) İlksel
2019.11.03 18:40:46 39.0372 35.9758 5.5 -.- 1.7 -.- SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2019.11.03 17:28:48 35.9840 28.9458 12.5 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.03 16:56:05 37.4683 27.9067 0.0 -.- 1.5 -.- AKKOVANLIK-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.11.03 16:29:40 40.1552 27.3115 8.4 -.- 1.8 -.- ARABAALAN-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2019.11.03 16:16:17 36.4658 28.6888 2.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.03 14:31:31 36.5510 28.7780 9.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.03 13:01:44 38.4640 31.9210 14.6 -.- 1.9 -.- TEKELER-ILGIN (KONYA) İlksel
2019.11.03 12:07:20 37.8188 36.1808 5.3 -.- 2.3 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2019.11.03 10:56:18 40.4305 33.0907 7.5 -.- 2.2 -.- HACILAR-CUBUK (ANKARA) İlksel
2019.11.03 10:39:06 36.4647 28.7147 5.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.03 10:30:40 40.7205 32.9465 5.0 -.- 3.3 3.2 HACILAR-CERKES (CANKIRI) İlksel

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