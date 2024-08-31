Son depremler 31 Ağustos: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

BİNGÖL

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 06.23’te Bingöl Merkez ilçesinde bir deprem meydana geldi.

1.4 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 km derinliğinde gerçekleşti.

BALIKESİR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 5.53’te Balıkesir Bigadiç ilçesinde bir deprem meydana geldi.

1.1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.01 km derinliğinde gerçekleşti.