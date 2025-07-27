Son depremler 27 Temmuz 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

27 Temmuz son dakika depremler AFAD ve Kandilli tablosu üzerinden hemen her gün olduğu gibi bugün de en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte son depremler listesi