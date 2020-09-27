Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerine göre meydana gelen depremler yayınlanıyor. Son olarak Ege Denizi'nde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte 27 Eylül 2020 son depremler listesi
AFAD SON DEPREMLER
AFAD'ın son depremler listesine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 27 EYLÜL 2020
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.09.27 09:38:33 39.3992 26.3178 12.1 -.- 2.6 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.09.27 09:29:00 36.9353 27.6215 8.2 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.09.27 08:07:39 39.9783 24.2343 25.2 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2020.09.27 07:55:38 36.9372 27.6225 19.6 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.09.27 07:49:13 40.1283 24.4640 12.7 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2020.09.27 07:25:19 38.0303 34.0273 8.7 -.- 2.5 -.- OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel
2020.09.27 06:56:05 35.4862 27.0457 17.7 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2020.09.27 06:29:50 35.7763 28.1463 11.8 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2020.09.27 05:53:48 35.4117 26.8608 5.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.09.27 04:47:16 39.9858 24.2912 22.0 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2020.09.27 04:04:07 38.0302 34.0723 6.8 -.- 1.2 -.- KECIKALESI-ALTUNHISAR (NIGDE) İlksel
2020.09.27 03:58:42 40.8327 28.2247 1.4 -.- 1.8 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.09.27 03:50:24 38.4135 39.2383 13.4 -.- 1.0 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.09.27 03:19:06 38.6853 42.0040 7.5 -.- 1.4 -.- SAZLIKBASI-KORKUT (MUS) İlksel
2020.09.27 03:05:06 39.9750 24.3447 18.1 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN İlksel
2020.09.27 02:58:30 38.0008 26.7967 18.6 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.09.27 02:55:03 39.9523 42.4678 14.8 -.- 1.3 -.- MOLLAAHMET-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2020.09.27 02:44:30 40.0563 24.4095 11.8 -.- 3.0 2.8 YUNANISTAN İlksel
2020.09.27 02:32:20 40.0608 24.4235 9.1 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2020.09.27 02:22:49 40.3650 27.1873 8.3 -.- 2.8 -.- KOCAGUR-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2020.09.27 02:09:21 39.9270 24.3293 9.1 -.- 4.2 4.3 YUNANISTAN İlksel
2020.09.27 01:50:24 39.9897 24.4035 10.4 -.- 5.4 5.4 YUNANISTAN İlksel
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