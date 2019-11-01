01 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah saatlerinde Ege Denizi'nde 2.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 2.0 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 1 Kasım son deprem listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 1 KASIM
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 1 KASIM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.11.01 06:52:40 38.9302 26.6612 7.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.11.01 05:10:00 37.8398 29.6400 5.2 -.- 0.8 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.11.01 04:50:04 37.1025 29.1860 12.3 -.- 1.4 -.- KOLAK-CAMELI (DENIZLI) İlksel 2019.11.01 04:45:57 36.1298 31.1693 5.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.01 02:58:29 39.7142 32.9980 8.6 -.- 1.6 -.- BEYNAM-BALA (ANKARA) İlksel 2019.11.01 00:13:22 39.2723 24.7575 9.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.31 23:52:49 38.9828 40.9035 3.2 -.- 1.8 -.- HAZARSAH-SOLHAN (BINGOL) İlksel 2019.10.31 23:22:44 39.4803 25.8403 7.2 -.- 2.9 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.10.31 22:32:43 40.4790 28.0767 5.3 -.- 2.5 -.- CAKILKOY-ERDEK (BALIKESIR) İlksel 2019.10.31 21:45:42 39.1192 29.0478 5.5 -.- 1.7 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2019.10.31 20:02:17 36.4040 29.9998 61.7 -.- 1.6 -.- CAGMAN-DEMRE (ANTALYA) İlksel 2019.10.31 19:41:39 35.3453 24.2335 5.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.10.31 17:48:01 38.9705 25.5477 7.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.31 14:43:01 36.9685 27.6730 2.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.10.31 14:12:45 39.1067 29.0190 5.6 -.- 2.2 -.- GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2019.10.31 12:39:09 36.4783 28.6310 2.6 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.31 12:29:21 37.2240 28.2627 0.0 -.- 1.9 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel 2019.10.31 12:24:04 37.1848 27.8598 0.0 -.- 1.4 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.10.31 12:21:32 38.2332 30.9960 6.7 -.- 2.0 -.- TOKMACIK-YALVAC (ISPARTA) İlksel 2019.10.31 12:08:36 37.2213 28.1578 0.0 -.- 1.6 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel 2019.10.31 10:46:14 37.7547 29.7318 16.5 -.- 1.7 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.10.31 09:55:10 36.4598 28.7718 3.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.31 09:31:26 36.2390 28.5318 8.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.31 09:01:27 39.6952 25.6547 17.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.31 08:58:54 39.6795 25.6182 2.4 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.31 08:48:48 40.6830 32.9618 3.8 -.- 1.9 -.- HACILAR-CERKES (CANKIRI) İlksel 2019.10.31 08:47:47 38.9223 43.4733 14.5 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel 2019.10.31 07:35:20 36.0007 27.3573 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.31 07:31:56 38.4733 31.5425 12.5 -.- 2.1 -.- ORTAKOY-AKSEHIR (KONYA) İlksel
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!