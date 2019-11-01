Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremleri sizler için derledik. Bu sabah saatlerinde Ege Denizi'nde 2.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 2.0 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 1 Kasım son deprem listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 1 KASIM

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 1 KASIM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.11.01 06:52:40 38.9302 26.6612 7.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.11.01 05:10:00 37.8398 29.6400 5.2 -.- 0.8 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.11.01 04:50:04 37.1025 29.1860 12.3 -.- 1.4 -.- KOLAK-CAMELI (DENIZLI) İlksel 2019.11.01 04:45:57 36.1298 31.1693 5.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.01 02:58:29 39.7142 32.9980 8.6 -.- 1.6 -.- BEYNAM-BALA (ANKARA) İlksel 2019.11.01 00:13:22 39.2723 24.7575 9.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.31 23:52:49 38.9828 40.9035 3.2 -.- 1.8 -.- HAZARSAH-SOLHAN (BINGOL) İlksel 2019.10.31 23:22:44 39.4803 25.8403 7.2 -.- 2.9 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.10.31 22:32:43 40.4790 28.0767 5.3 -.- 2.5 -.- CAKILKOY-ERDEK (BALIKESIR) İlksel 2019.10.31 21:45:42 39.1192 29.0478 5.5 -.- 1.7 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2019.10.31 20:02:17 36.4040 29.9998 61.7 -.- 1.6 -.- CAGMAN-DEMRE (ANTALYA) İlksel 2019.10.31 19:41:39 35.3453 24.2335 5.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.10.31 17:48:01 38.9705 25.5477 7.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.31 14:43:01 36.9685 27.6730 2.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.10.31 14:12:45 39.1067 29.0190 5.6 -.- 2.2 -.- GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2019.10.31 12:39:09 36.4783 28.6310 2.6 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.31 12:29:21 37.2240 28.2627 0.0 -.- 1.9 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel 2019.10.31 12:24:04 37.1848 27.8598 0.0 -.- 1.4 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.10.31 12:21:32 38.2332 30.9960 6.7 -.- 2.0 -.- TOKMACIK-YALVAC (ISPARTA) İlksel 2019.10.31 12:08:36 37.2213 28.1578 0.0 -.- 1.6 -.- CAYBUKU-(MUGLA) İlksel 2019.10.31 10:46:14 37.7547 29.7318 16.5 -.- 1.7 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.10.31 09:55:10 36.4598 28.7718 3.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.31 09:31:26 36.2390 28.5318 8.1 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.31 09:01:27 39.6952 25.6547 17.6 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.31 08:58:54 39.6795 25.6182 2.4 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.31 08:48:48 40.6830 32.9618 3.8 -.- 1.9 -.- HACILAR-CERKES (CANKIRI) İlksel 2019.10.31 08:47:47 38.9223 43.4733 14.5 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel 2019.10.31 07:35:20 36.0007 27.3573 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.31 07:31:56 38.4733 31.5425 12.5 -.- 2.1 -.- ORTAKOY-AKSEHIR (KONYA) İlksel