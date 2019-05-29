Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pedofili içeren ifadeleri ile tepki toplayan Zümrüt Apartmanı kitabıyla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyuruları üzerine Zümrüt Apartmanı adlı kitapta yer alan bazı ifadelerden dolayı yazar Abdullah Şevki hakkında 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın suç duyurusu üzerine Abdullah Şevki isimli şahıs tarafından kaleme alındığı anlaşılan 'Zümrüt Apartmanı' isimli kitapta yer alan bir kısım ibarelerle ilgili şüpheli Abdullah Şevki Yurtvermez hakkında TCK’nın 226'ncı maddesi uyarınca 'müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatılmıştır."

YAZAR ABDULLAH ŞEVKİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez gözaltına alındı.

Kitapçılar, Zümrüt Apartmanı'nı ve yazarın diğer kitaplarını satıştan çıkardı.

AİLE BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan yazılı basın açıklamasında, sosyal medya ve bazı haberlerde basım tarihi 2013 yılı olan bir kitapta pedofili içeren ifadelere yer verildiğinin görüldüğü belirtildi. Bakanlık olarak kitabın yazarı ile basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğuna dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

"Söz konusu kitapta yer alan ifadelerin TCK'nın 226'ncı maddesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle yazar, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından gerekli yasal süreç başlatılmış ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Çocuklarımızın yüksek yararı ve toplumsal ahlaki yapımızın korunması önceliğimizdir. Bakanlık olarak çocuklarımızın ruhsal, psikolojik ve fiziksel gelişimlerini etkileyecek her türlü olumsuz içerik ile mücadelemiz devam edecektir."

Söz konusu kitaptaki ifadeler sosyal medyada da büyük tepki topladı.

YAYINCISI TESLİM OLDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında soruşturma başlatılan "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu, emniyete teslim olduktan sonra gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının suç duyurusu üzerine, Abdullah Şevki Yurtvermez hakkında, kaleme aldığı kitapta yer alan bazı ibareler nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi uyarınca "müstehcenlik" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Yurtvermez'in, soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne gelen kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu da emniyete teslim olduktan sonra gözaltına alındı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kitaptaki ifadelerin, Türk Ceza Kanununun 226. maddesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle yazar, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında yasal işlemlerin yapılması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerekli yasal sürecin başlatıldığı, ilgililer hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmişti.

YAZANI VE YAYINLAYANI SERBEST

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatılan, "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın basıldığı yayınevinin sahibi Alaattin Topçu ve kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez, adliyeye sevk edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan pedofili içeren ifadelerin bulunduğu kitabı basan yayınevinin sahibi Alaattin Topçu ile kitabın yazarı Abdullah Şevki Yurtvermez'in, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Topçu ve Yurtvermez, adliyeye gönderildi.

Yurtvermez 'müstencenlik' suçundan tutuklanması istemiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Yayınevi sahibi Alaattin Topçu da adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kaldı.

YAZARIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ankara'da, pedofili içerikli bölümleri nedeniyle başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Abdullah Şevki Yurtvermez, verdiği ifadede, ABD'de yaygın olduğunu belirttiği 'kirli gerçeklik' akımına göre kitabı yazdığını ve edebi eser ortaya koymaya çalıştığını söyledi.

Ankara'da, pedofili içerikli bölümleri nedeniyle başlatılan soruşturmada gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Abdullah Şevki Yurtvermez, savcılık ve hakimlik ifadesinde kendisini savundu. Yurtvermez, ABD'de yaygın olduğunu belirttiği 'kirli gerçeklik' akımına göre kitabı yazdığını ve edebi eser ortaya koymaya çalıştığını söyledi. Yurtvermez, kitaptan 500 tane basıldığını ve tamamının satıldığını, kendisinde tek kitap bulunduğunu ve buna da polisin el koyduğunu belirtti. Yurtvermez'in ayrıca kitabın dağıtımı öncesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bandrol için başvuru yapıldığını, suç unsuru bulunması halinde bandrol verilmeyeceğini söylediği öğrenildi.

Kitabın yayıncısı Alaattin Topçu'nun ise kitabı okumadığını söylediği belirtildi.