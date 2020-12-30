Korona inadı! 24'üncü cezayı yedi

Çaycuma ilçesinde tantuni dükkanı işleten Erkan Cinbir, koronavirüsün olmadığını iddia ederek tedbirlere uymadı. İşyerinde de maske takma zorunluluğu olmadığını söyleyen Cinbir, şikayet üzerine gelen polislerle tartıştı. 23 kez kurallara uymayarak ceza yiyen Cinbir, bu sabah da Çaycuma Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulundu.
Koronavirüsün olmadığını insanların maske deneyi yapmak suretiyle zarar gördüğünü iddia eden Cinbir, suç duyurusu öncesinde açıklamada bulundu.
Cinbir, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları üzerinde (maske deneyi yapmak suretiyle zarar vermek T.C.K madde: 77-a ve e bendi),Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları üzerinde (ilaç deneyi yapmak ve deney yapmak suretiyle öldürmek, ölüme sebebiyet vermek T.C.K madde: 77-a ve e bendi),Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları üzerinde (aşı deneyi yapmak ve deney yapmak suretiyle öldürmek, ölüme sebebiyet vermek T.C.K madde: 77-a ve e bendi),Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını hukuka aykırı bir biçimde evlerden belli zamanlarda çıkmasını engellemek suretiyle hürriyetten yoksun kılmak T.C.K madde: 77-d bendi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hukuka aykırı bir biçimde iş yerlerini kapatmak, mühürlemek, tehdit ve baskıyla çalışma hürriyetini engellemek (T.C.K madde 117),Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hukuka aykırı hes kodu uygulamasıyla seyahat hürriyetini engellemek (Anayasa madde: 23),Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hukuka aykırı bir biçimde okula gitmesini ve eğitim görmesini engellemek suretiyle eğitim hakkını engellemek (T.C.K. Madde:112-a ve b bendi),Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını askıya almak suretiyle anayasal düzeni ortadan kaldırıp, hukuk dışı dikta rejimini uygulamak (T.C.K. Madde: 309) sebeplerinden ötürü savcılığa suç duyurusunda bulunacağız" dedi.
POLİSLE "MASKE TAKMA YETKİN YOK" TARTIŞMASI
Suç duyurusu dilekçesini Cumhuriyet Savcılığı'na ileten Erkan Cinbir, polis ekiplerinin verdiği maskeyi takarak girdiği adliye çıkışı maskesini çıkartarak sokağa çıktı. Adliye çıkışında açıklama yapmak isteyen Erkan Cinbir'e polis memurları müdahale etmek istedi. Görevli polisin "Maskeni tak açıklamanı yine yap" dediği Erkan Cinbir, "Abicim senin bana maske takma yetkin yok. Sen polissin" dedi. Bunun üzerine polis memuru da "Şov yapıyorsun" dedi. Cinbir, "Ben şov yapmıyorum. Bu maskeyi bana kimse taktıramaz. Senin bana maske taktırma yetkin yok. Sen beni neye göre alıyorsun" diye yanıt verdi. Cinbir, polis ekiplerince karakola götürüldü.
24ÜNCÜ CEZAYI YEDİ
Maske takma zorunluluğuna uymadığı gerekçesiyle 24. kez ceza yiyen Erkan Cinbir, çıkışta "Vakit harcıyorlar. Biz gerekli başvurularımızı, şikayetlerimizi yaptık. Biz işimize geri döneceğiz. Hayatın olağan akışına devam edeceğiz. 24. cezamız da hayırlı olsun. Allah kerim. Biz yasalara inanıyoruz, adalete, hukuka güveniyoruz" diyerek iş yerine gitti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!