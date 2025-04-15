Zirai don önergesi kabul edildi

Genel Kurulda kabul edilen Danışma Kurulu önerisiyle, siyasi partilerin zirai dona ilişkin Meclis Araştırması açılmasına yönelik önergeleri birleştirilerek görüşüldü.

Önergelerin ön görüşmesinde söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, zirai dondan tarımın etkilendiğini belirtti.

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Yaşananların iktidarın tarım politikası sınavı olduğunu söyleyen Kaya, bu sınavdan başarısız olunması halinde tarımsal ihracatın da zarar göreceğini dile getirdi.

Kaya, kurulacak komisyonun zaman kaybetmeden görevine başlaması gerektiğini vurguladı.

Afet desteklerinin sağlanmasını, Zarar Tespit Komisyonlarının çalışmasını isteyen Kaya, Zirai Afet Fonu'nun kurulmasını önerdi.

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Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, iktidarın yanlış politikaları dolayısıyla krizler yaşandığını savundu.

Tarım ürünlerinin fiyatlarının arttığını, gıda güvenliğinin sağlanamadığını ileri süren Özdağ, "Tarım sektörümüz, girdi maliyetlerindeki artışlar, tarım desteklerinin azaltılması, yanlış politikalar nedeniyle içinden çıkılmaz hale getirilmiştir. Çiftçimiz, tarihi yıkımla karşı karşıyadır. Don felaketi umutları da tüketmiştir." diye konuştu.

Çiftçilerin borçlarının ertelenmesini isteyen Özdağ, bazı bölgelerin "Afet Bölgesi" ilan edilmesi gerektiğini belirtti. Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Karal da gerekli adımların hızlıca atılmasının zorunluluk olduğunu vurguladı. "TARSİM yeniden yapılandırılmalıdır" İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, zirai don yaşanan illerde incelemelerde bulunduklarını bildirdi. Zirai donla ilgili çiftçilere destek verilmesine ilişkin kanun teklifi hazırladıklarını aktaran Olgun, "Yaşanan don olayına mahsus olmak üzere dekar başına 10 bin lira gelir desteği sağlanmalıdır. TARSİM yeniden yapılandırılmalıdır." diye konuştu. REKLAM İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, bazı illerde zirai don nedeniyle mağduriyetlerin yaşandığını ifade etti. Tarım ve Orman Bakanlığının harekete geçmesi gerektiğini dile getiren Kocamaz, çiftçilerin zirai dona karşı ürünlerini koruyamadığını anlattı. Kocamaz, çok sayıda ürünün zarara uğradığını, rekolte kayıplarının yaşanacağını söyledi. İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın da zarar gören çiftçilere doğrudan gelir desteği verilmesine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını, bu konuda atım atılması gerektiğini kaydetti.

"Tarımsal üretimde ciddi verim kaybı oluşmuştur" MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, zirai donun geniş tarım alanlarında ektili olduğunu vurguladı. Çiftçilerin maddi zarara uğradığına işaret eden Fendoğlu, zirai donun deprem bölgesinde de yaşandığını aktardı. Fendoğlu, 36 ilde meyve bahçelerinin ve tarım alanlarının zarar gördüğünü belirterek, şöyle devam etti: REKLAM "Bazı bölgelerde son 30 yılın en düşük sıcaklıkları kaydedilmiş, tarihimizin en büyük zirai don olaylarından birisi yaşanmıştır. Ürünlerde don yanığı, çiçek ve meyve dökülmesiyle birlikte meyve ağaçlarında da hasar meydana gelmiştir. Bazı bölgelerde zarar oranı yüzde 70 ila yüzde 90 arasındadır. Rekolte kaybı, üretici geliri düşüşü ve ihracat riski doğmuştur. Tarımsal üretimde ciddi verim kaybı oluşmuştur." Zarar gören bölgelerin ürün bazlı raporlanmasını öneren Fendoğlu, çiftçilerin borçlarının faizsiz ertelenmesini istedi. Fendoğlu, çiftçilere faizsiz kredi imkanı sunulması gerektiğini de kaydetti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla seferberlik ilan ederek çiftçilerin yanlarında duracaklarını dile getiren Fendoğlu, çiftçilerin sorunlarının takipçisi olacaklarını söyledi.

MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, don tehlikesinin sürdüğünü, buğday ve mısır üreticilerinin de zarar gördüğünü belirtti. Geniş araştırma yapılmasını talep eden Varlı, yaşanan zirai donla ilgili tespitlerin yapılarak çiftçilerin zararının karşılanması için harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı. MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, yaşanan zirai donun çok sayıda üründe hasara neden olduğunu ifade etti. REKLAM Meclisin üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğine dikkati çeken İnce, hasar tespitlerinin ardından üreticilerin yaşadığı kayıpların hızlıca telafi edilmesini istedi. İnce, Cumhur İttifakı olarak çiftçileri kaderlerine terk etmeyeceklerini kaydetti. "Bütün bölgeler acilen afet bölgesi ilan edilmelidir" DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, zirai donun çok sayıda il ve ilçede etkili olduğunu aktardı. Çiftçilerin ve tarım işçilerinin zor durumda olduğunu kaydeden Çiftyürek, zararın bir an önce karşılanması gerektiğini belirtti. Çiftyürek, "Önerimiz, bütün bölgeler acilen afet bölgesi ilan edilmelidir. Tarım kredileri faizsiz ertelenmelidir. Sigortasız üreticilerin zararını devlet, sigortalıların zararını TARSİM tanzim etmelidir." şeklinde konuştu.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın ile Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş da yaşanan mağduriyetin herkesi ilgilendirdiğini ifade ederek, zararların karşılanmasını istedi. "Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçinin ne yapması gerektiğini anlatmalı" CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya'da çağla ve kayısıların, meyve ağaçlarının zarar gördüğünü aktardı. REKLAM Yaşanan zirai don olayının bazı bölgelerde daha zor günlerin yaşanmasına neden olacağını ifade eden Ağbaba, komisyonun çiftçinin lehine çalışma yapması gerektiğini dile getirdi. İktidarı eleştiren Ağbaba, çiftçilere gerekli desteğin sağlanamadığını söyledi. Çiftçilerin borçlarının ertelenmesini isteyen Veli Ağbaba, şunları kaydetti: "Büyük felaketle karşı karşıyayız. Birçok ürün zarar gördü. Yaşadığımız felaketi mutlaka yerinde görmemiz lazım. Her ilden çığlıklar yükseliyor, her evde ağıtlar yakılıyor. Milletin geleceği yanmış. 20 santimetrenin üzerindeki tüm tarım ürünleri yanmış durumda. Mutlaka Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçinin, üreticinin ne yapması gerektiğini anlatmalı." CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, çiftçilere sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Çiftçilerin borçlarının ertelenmesini isteyen Öztunç, yaşanan zirai don olayının herkesi etkileyeceğini söyledi. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa'nın bazı ilçelerinde incelemelerde bulunduklarını, meyve ve sebzelerin zirai don dolayısıyla zarar gördüğünü anlattı. REKLAM "İlave tedbirler de alacağız" AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, hava sıcaklıklarının düşmesi sonrasında zirai don meydana geldiğini aktardı. Geniş il ağının zirai dondan etkilendiğini vurgulayan Tüfenkci, "Olumsuzluklara rağmen Tarım ve Orman Bakanlığımız hızlı aksiyon aldı, sahadan gelen her ihbarı değerlendirerek saha çalışmalarına başladı, tespitleri yapmaya devam etti. Tarım ve Orman Bakanlığımız doğru bir iş yapıyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın istişare toplantısında da arkadaşlarımız gerekli sorunları ilettiler." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konu hakkında yaptığı açıklamayı hatırlatan Tüfenkci, komisyonun kurulmasını önemsediklerini kaydetti. Tüfenkci, bazı çevrelerin, yaşananların ardından infiale neden olacak açıklamalarda bulunduğunu dile getirdi.

Parti olarak üreticilerin yanında olduklarının altını çizen Tüfenkci, "Çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu felaketin yaralarını sarmak için mevcut mekanizmaları devreye sokacak, ilave tedbirler de alacağız. Bazı önerilerimiz Bakanlık nezdinde de tartışılıyor. Sulama ve elektrik ile faizsiz kredi destekleri verilmesi tartışılıyor." diye konuştu. REKLAM AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, çiftçileri dinlediklerini ve görüşmeler yaptıklarını anlattı. Çiftçilerin bazı taleplerde bulunduğunu aktaran Kıratlı, çiftçileri desteklemeye devam edeceklerini belirtti. AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, son 30 yılın en düşük sıcaklıkların yaşandığını söyledi. Zirai donun, en çok sert kabuklu ve sert çekirdekli meyveleri etkilediğini ifade eden Korkmaz, Tarım ve Orman Bakanlığının sahada aktif olarak görev yaptığını kaydetti. Komisyon kurulması kabul edildi Görüşmelerin ardından zirai don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi. Oylamada, tüm siyasi partiler olumlu oy kullandı.

22 üyeden oluşacak komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek. Komisyonun üyeleri daha sonra belirlenecek. Ayrıca Genel Kurulda kabul edilen Danışma Kurulu kararına göre, TBMM Genel Kurulu, Meclisin açılışının 105. yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 23 Nisan Çarşamba günü saat 14.00'te özel gündemle toplanacak. Birleşimde başka bir konu görüşülmeyecek. Araştırma Komisyonunun kurulmasının kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.