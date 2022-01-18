Zilini çaldığı daireye bir anda daldı!

DHA

Olay, dün Derince ilçesinde meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen kişi, girdiği apartmanın içerisinde bir süre dolaştı.

DHA'nın haberine göre, daha sonra ikinci kattaki bir dairenin kapısını çaldı. Ev sahibi kadın kapıyı açınca, bu kişi hızlıca eve girdi. Paniğe kapılan kadın, çığlık attı.

Daha sonra daireden çıkan bu kişi, bir süre bekleyip apartmandan ayrıldı. Ev sahibi şikayetçi olmazken, olay anı apartmandaki güvenlik kamerasına yansıdı.