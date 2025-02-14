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        Haberler Dünya Son dakika: Zelenskiy Türkiye'yi ziyaret edecek | Dış Haberler

        Zelenskiy Türkiye'yi ziyaret edecek

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Birleşik Arap Emirlikleri'ni ve ardından Türkiye ile Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 13:52 Güncelleme: 14.02.2025 - 15:31
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        Zelenskiy Türkiye'yi ziyaret edecek
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

        Münih Güvenlik Konferansı çerçevesinde konuşan Ukraynalı lider, bu ziyareti tam olarak ne zaman yapacağını söylemedi.

        Zelenskiy, bu ziyaretler sırasında ABD'li ya da Rus yetkililerle görüşmek gibi bir planının olmadığını söyledi.

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