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        Haberler Spor Diğer Halter Yusuf Fehmi Genç altın madalyayı rekorla aldı! - Diğer Haberleri

        Yusuf Fehmi Genç altın madalyayı rekorla aldı!

        Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Avrupa Halter Şampiyonası'nda silkmede 194 kilo kaldırarak, Avrupa rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 18:05 Güncelleme: 16.04.2025 - 19:43
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        Yusuf Fehmi Genç altın madalyayı rekorla aldı!
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        Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 73 kiloda mücadele eden milli sporculardan Yusuf Fehmi Genç, toplamda altın madalya kazandı.

        Moldova’nın başkenti Kişinev'de düzenlenen organizasyonda erkekler 73 kilo kategorisindeki mücadele tamamlandı.

        Koparmada 154 kiloyla gümüş madalyaya uzanan Yusuf Fehmi, silkmede 194 kiloyla Avrupa rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

        Toplam 348 kilo kaldırarak Avrupa rekorunu egale eden 22 yaşındaki Yusuf Fehmi, kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

        Koparmadaki 3 hakkında da başarısız olan Muhammed Furkan ise silkmede 192 kiloluk derecesiyle gümüş madalya elde etti.

        BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, erkekler 73 kiloda Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli halterci Yusuf Fehmi Genç için tebrik mesajı yayımladı.

        Bak, tebrik mesajında "Moldova’nın başkenti Kişinev'de yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcularımızdan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Erkekler 73 kiloda toplam 348 kiloyla Avrupa şampiyonu olan ve silkmede 194 kiloyla Avrupa rekoru kıran Yusuf Fehmi Genç'i kutluyorum. Aynı sıklette yarışan Muhammed Furkan'ı da silkmede kazandığı gümüş madalyadan dolayı tebrik ediyorum. Avrupa Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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