Yusuf Fehmi Genç altın madalyayı rekorla aldı!

Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 73 kiloda mücadele eden milli sporculardan Yusuf Fehmi Genç, toplamda altın madalya kazandı.

Moldova’nın başkenti Kişinev'de düzenlenen organizasyonda erkekler 73 kilo kategorisindeki mücadele tamamlandı.

REKLAM advertisement1

Koparmada 154 kiloyla gümüş madalyaya uzanan Yusuf Fehmi, silkmede 194 kiloyla Avrupa rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Toplam 348 kilo kaldırarak Avrupa rekorunu egale eden 22 yaşındaki Yusuf Fehmi, kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Koparmadaki 3 hakkında da başarısız olan Muhammed Furkan ise silkmede 192 kiloluk derecesiyle gümüş madalya elde etti.

🇹🇷Yusuf Fehmi Genç rekorla Avrupa şampiyonu! 🥇



🏋🏻 Avrupa Halter Şampiyonası'nda silkmede 194 kiloyu kaldıran sporcumuz, Avrupa rekoruyla zirvenin sahibi oldu.



Tebrikler Yusuf Fehmi! 👏 pic.twitter.com/c6llfMw9dl — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) April 16, 2025

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, erkekler 73 kiloda Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli halterci Yusuf Fehmi Genç için tebrik mesajı yayımladı.

Bak, tebrik mesajında "Moldova’nın başkenti Kişinev'de yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcularımızdan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Erkekler 73 kiloda toplam 348 kiloyla Avrupa şampiyonu olan ve silkmede 194 kiloyla Avrupa rekoru kıran Yusuf Fehmi Genç'i kutluyorum. Aynı sıklette yarışan Muhammed Furkan'ı da silkmede kazandığı gümüş madalyadan dolayı tebrik ediyorum. Avrupa Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkacak tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.