Yunus Akgün'ün cezası açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün'e 117 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı futbolcunun yaptığı sosyal medya paylaşımının "sevk maddesi kapsamında değerlendirilemeyecek sınırlı bir bölüm içerdiği ve paylaşım içeriğinin sevk maddesinin unsurlarını taşımadığı ancak eylemin sportmenliğe aykırı hareket niteliğinde" olduğu kaydedildi.

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Kurul, Süper Lig'den 6 takıma ise çeşitli gerekçelerle para cezası verdi.

PFDK, Galatasaray'a 460 bin 500, Fenerbahçe'ye 390 bin, Samsunspor'a 258 bin, ikas Eyüpspor'a 168 bin, Onvo Antalyaspor ve Sipay Bodrumspor'a ise 90'ar bin lira para cezası uyguladı.

Kurula sevk edilen Bellona Kayserispor ceza almazken Göztepe ve Beşiktaş'a ihtar verildi.

BEŞİKTAŞ'TAN PFDK'YA TEPKİ

Resmi duyurunun ardından Beşiktaş karara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan siyah-beyazlılar, 117 adet alkış emojisi kullandı.

👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 24, 2024

NE OLMUŞTU? Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Yunus Akgün, galibiyet sonrası Beşiktaş aleyhine küfürlü bir paylaşım yapmıştı. Daha sonra Beşiktaş yönetimi, Yunus Akgün'ün Instagram'daki paylaşımı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunmuştu.