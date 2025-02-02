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        Haberler Dünya Yunanistan'da acil durum toplantısı | Dış Haberler

        Yunanistan'da acil durum toplantısı

        Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerin ardından acil toplantı kararı aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 21:33 Güncelleme: 02.02.2025 - 22:47
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        Yunanistan'da acil durum toplantısı
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        Yunanistan’ın turizm adası Santorini’de arka arkaya yaşanan depremler hükümeti alarma geçirdi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Santorini açıklarında arka arkaya yaşanan depremlerin ardından acil toplantı kararı aldı.

        Yunan hükümeti, gerekli önlemleri belirlemek üzere bir araya geldi. Toplantıya Yunanistan İklim Krizi Değişikliği ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, Yunanistan Genelkurmay Başkanı General Dimitris Houpis ve Deprem Planlama ve Koruma Örgütü'nden (OASP) profesörler Efthymios Lekkas ve Kostas Papazachos'un da aralarında bulunduğu bir ekip katıldı.

        OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ

        Yunanistan Sivil Savunma Bakanlığı, sarsıntıların volkanik faaliyetle bağlantılı olmadığını açıklamıştı. Santorini açıklarında son 48 saat içinde 200'den fazla depremin meydana gelmesinin ardından Santorini ve Amorgos'taki okullarda yarın eğitime ara verilmişti.

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