HAVA DURUMU | Son dakika: Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve sağanak bir arada! 20 Ağustos bugün hava durumu İstanbul, Ankara ve İzmir

HAVA DURUMU | Son dakika: Yüksek sıcaklık, kuvvetli rüzgar ve sağanak bir arada! 20 Ağustos bugün hava durumu İstanbul, Ankara ve İzmir

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimleri ile Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Muğla’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

YÜKSEK SICAKLIKLAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR Açıklamaya göre sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. REKLAM İstanbul Kısmen Güneşli 32° Ankara Güneşli 37° İzmir Güneşli 35° Antalya Güneşli 32° Trabzon Güneşli 28° Bursa Güneşli 31° Adana Güneşli 36° Diyarbakır Güneşli 42° Gaziantep Güneşli 39° Ağrı Güneşli 31° KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT Rüzgarın ise, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.