Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Yüksek Askeri Şura toplanıyor! TSK'nın komuta kademesi belli oluyor

        Yüksek Askeri Şura toplanıyor! TSK'nın komuta kademesi belli oluyor

        Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Atama, terfi ve görev sürelerinin ele alınacağı toplantının ana gündemini Genelkurmay Başkanlığı oluşturuyor. Yaşar Güler'in Kabine'ye girmesinin ardından yeni Genelkurmay Başkanı bugün belli olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 07:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksek Askeri Şura toplanıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak.

        YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek.

        Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura kararlarının Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

        Toplantıda gündeme gelecek başlıklardan en önemlisi ise Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığına getirilecek isim.

        #Yüksek Askeri Şûra
        #Recep Tayyip Erdoğan
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yüksek sıcaklıklar etkili oluyor!
        Yüksek sıcaklıklar etkili oluyor!
        Genç girişimciye otomatik teşvik
        Genç girişimciye otomatik teşvik
        Trump bugün hakim karşısına çıkacak
        Trump bugün hakim karşısına çıkacak
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        Yapay zeka meme kanseri tespitinde başarılı oldu
        Yapay zeka meme kanseri tespitinde başarılı oldu
        Buruk'tan Rashica ve Morutan açıklaması!
        Buruk'tan Rashica ve Morutan açıklaması!
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Arda Güler'den iyi haber geldi!
        Arda Güler'den iyi haber geldi!
        'Yerinde Dönüşüm'de son durum
        'Yerinde Dönüşüm'de son durum
        2 transfer daha geliyor
        2 transfer daha geliyor
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Cenk Tosun ve Ghezzal açıklaması!
        Cenk Tosun ve Ghezzal açıklaması!
        Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı!
        Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı!
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Aslan, Mertens ile turladı!
        Aslan, Mertens ile turladı!
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        İki aile arasında silahlı kavga: 1'i polis 15 yaralı
        İki aile arasında silahlı kavga: 1'i polis 15 yaralı
        Habertürk Anasayfa