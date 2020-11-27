AA

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen Malatya Beydağı firmasına ait 44 BT 055 plakalı yolcu otobüsü ile 20 H 8645 plakalı kamyonet, Çay-Dinar kara yolunun Bulanık mevkisinde çarpıştı.

AA'nın haberine göre kazada, ilk belirlemelere göre, araç içerisinde sıkışan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti, yolcu otobüsündeki 5 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.