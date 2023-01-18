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Aydın'da soba gazından zehirlenen kadın ile 2 çocuğu öldü

Aydın'da yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Kentte fırında çalışan Yüksel Kılınç, mesai sonrası eve döndüğünde karısı ve iki çocuğunun yerde hareketsiz yattığını gördü. Sobadan sızan gaz nedeniyle zehirlendikleri belirlenen anne ve çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi

Giriş: 18.01.2023 - 15:45 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Aydın'da yürekleri dağlayan olay! Karısı ve 2 çocuğunu kaybetti ve... - Haberler
Yok böyle acı! Karısı ve iki çocuğunu kaybetti
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AA

Aydın'ın Karacasu ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 23 yaşındaki kadın ile 5 ve 2 yaşındaki 2 çocuğu hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre ilçede fırında çalışan Yüksel Kılınç, mesai çıkışı eve geldiğinde eşi ve çocuklarının yerde hareketsiz yattığını gördü.

Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gamze Kılınç (23) ile çocukları Özcan Kılınç (5) ve Zübeyde Kılınç'ın (2) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kadın ve çocukların kömür sobasından sızan gazdan zehirlendiğini belirleyen ekiplerin evdeki incelemesi sürüyor.

Fotoğraflar: İHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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