Yok böyle acı! Karısı ve iki çocuğunu kaybetti

AA'da yer alan habere göre ilçede fırında çalışan Yüksel Kılınç, mesai çıkışı eve geldiğinde eşi ve çocuklarının yerde hareketsiz yattığını gördü.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen 23 yaşındaki kadın ile 5 ve 2 yaşındaki 2 çocuğu hayatını kaybetti.

Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gamze Kılınç (23) ile çocukları Özcan Kılınç (5) ve Zübeyde Kılınç'ın (2) yaşamını yitirdiğini belirledi.