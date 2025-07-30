YKS Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu yayımlandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu yayımladı
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS)Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinde yayımlanmaya başladı.
Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanırken,
adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerektiği kaydedildi.