YKS'de ilk gün! Sınava yetişemediler

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İstanbul'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS), geç kalan öğrenciler içeriye alınmadı. Bahçelievler'de sınava alınmayan bir öğrenci, demir kapıdan atlayarak içeri girerken, o anlar kameraya yansıdı.

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi saat 10.15.'te başladı. Adaylar belirtilen saatte, sınava girecekleri okullara geldi. Saat 10.00'da ise okullara girişler kapatıldı. Sınava erken gelenlerin yanı sıra geç kalanlar da vardı.

Saat 10.00'a doğru sınavın yapılacağı okula gelen öğrenciler koşarak sınav salonuna gitti. Bahçelievler, Küçükçekmece ve Esenler´de sınava geç kalan öğrenciler kapıda kaldı. Bazı öğrenciler kapıdaki görevlilerle, içeri girmek için tartıştı.

İÇERİ GİREMEYİNCE KAPIDAN ATLADI

Bahçelievler Mehmet Akif Çok Programlı Lisesi'nde bir öğrenci, sınava 5 dakika geç kaldı. Bunun üzerine görevliler öğrenciyi içeriye alamayacaklarını bildirdi. Bir süre içeri girmek için görevlilerle tartışan öğrenci, kapı kapanınca dışarıda kaldı. Görevlilerin içeri girmesini fırsat bilen genç, demir kapının üzerinden atlayarak okula girdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

MERDİVENLERDEN DÜŞTÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Düzce’de sınav öncesi okulda tuvalete giden Ayşenur Boz (18), sınava başlama anonsunu duyarak koşarken merdivenlerden düştü. Başını yere çarpan genç kız tedavi altına alındı.

Olay, Nusrettin Mahallesi’ndeki Osman Kuyumcu İmam Hatip Lisesi’nde meydana geldi. Sınava gireceği sınıfta yerini alan Ayşenur Boz, sınav öncesi lavaboya gitmek istedi. Bu sırada okulda sınava başlama anonsu yapıldı. Sınava gireceği sınıfa gitmeye çalışan genç kız, merdivenlerden düşünce, başını yere çarptı.

Sınav görevlilerinin haber vermesi üzerine okula gelen sağlık ekipleri, genç kıza ilk müdahalede bulundu. Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ayşenur Boz, tedavi altına alındı.

KİMLİKSİZ GELEN DE VARDI

Avcılar'da 3 aday geç kaldığı, 1 aday kimliksiz ve 1 aday da geçerli kimliği olmadığı için sınava giremedi.

Avcılar'daki Sabancı 50´nci Yıl Anadolu Lisesi'ndeki sınava kapılar kapandıktan sonra gelen ve içeri alınmayan bir aday "Üniversiteyi bitirmiştim, ikinci kez denemek istemiştim" derken, sınav salonuna kadar giden ancak üzerinde hiçbir kimlik bulunmayan bir kadın ile üzerinde TC kimlik numarası bulunmadığı için kabul edilmeyen eski ehliyetle gelen bir erkek aday salondan çıkarıldı. Buradaki sınava iki kızı üniversitede okuyan Serpil Ercan da geldi. Kızları tarafından başarı dilenerek sınava alınan anne, küpelerini çıkarırken, "Kendimi denemek istedim. Alacağım puana göre hareket edeceğim" dedi.

Hemen yakındaki Abdulkadir Uztürk Ortaokulu'nda saat 10.00'da kapıların kapatılmasından sonra gelen Emirhan Korkmaz, görevlilere içeri alınması için ısrar etti. Kapatılan demir kapının arasına ayağını koyarak sıkıştıran Korkmaz, "Sınava giremezsiniz" uyarısına rağmen açılan bahçe kapısından içeri girdikten kısa süre sonra çıkarıldı. Aynı okula gelen bir başka aday da "Saat 10.15'e daha çok var" demesine rağmen içeri alınmadı.

AMBULANSLA SINAVA GÖTÜRÜLDÜ

Bursa'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bir ay kala geçirdiği trafik kazası yüzünden ayakta durması ve oturması doktor raporuyla yasaklanan genç kız, ambulansla götürüldüğü okulda sınav salonuna sedye ile taşındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sınava hazırlandığı dönemde Samsun'da bir aracın çarpmasından dolayı vücudunda kırıklar oluşan, ayakta durması ve oturması doktor raporuyla uygun görülmeyen Düşüm Çınar, Büyükşehir Belediyesi Evde Hasta Bakım ve Hasta Nakil Hizmetleri ekipleri tarafından evinden sedyeyle alınarak YKS'ye gireceği okula ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çınar, aile hekimine gittiklerinde Büyükşehir Belediyesinin ambulans hizmetini öğrenince müracaat ettiklerini bildirdi.

Birimin, hastane kontrollerinde kendilerine yardımcı olduğunu aktaran Çınar, "Üniversite sınavı için de Belediyemizden yardım istedik. Anında olumlu dönüş aldık. Teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Çınar, kazadan sonra çalışmaya devam ettiğini, hiç yılmadığını ve üniversiteyi kazanmayı çok istediğini vurguladı.

Tüm gün yatarak sınava hazırlandığını belirten Çınar, "Kazadan sonra yaşam mücadelesi verdim. Kendime geldiğimde sınavımın etkilenmesinden çok korktum ama vazgeçmedim. İnşallah hedeflerime ulaşacağım. Psikiyatri ya da yazılım mühendisliğini hedefliyorum." açıklamasını yaptı.

Anne Sevim Filtekin ise kızının kazadan sonra zorlu bir süreç geçirdiğini ifade etti.

Kızının vazgeçmesinden çok korktuklarını bildiren Filtekin, "Çok şükür kızım kendine gelince tekrar çalışmaya başladı. İki gün boyunca hizmetten yararlanacağız. İnsanın kendisini çaresiz hissettiği bir anda çare olmak çok önemli hizmet." değerlendirmesinde bulundu.

KİMLİĞİNİ ALMAYA GİTTİ, YETİŞEMEDİ

Diyarbakır'da da sabah vakitli olarak sınav yerine gelen bir öğrenci, görevlinin kimliğini sormasıyla unuttuğunu ve almak için eve gittiğini belirtti. Taksiye atlayıp gelen öğrenci, uyarıların yapılması ve sürenin dolmasıyla kapının kapanmasıyla sınavı 1 dakika ile kaçırdı. Okul önünde bulunan ailelerinde desteğiyle kapının çalınmasına rağmen görevliler kapıyı açmadı.

SAMSUN'DA YİNE OKULLAR KARIŞTI

Samsun'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na(YKS) girecek olan öğrenciler, yine 19 Mayıs ilçesindeki lise ile Samsun merkezdeki liseyi karıştırdılar. Öğrencilerin 40 km uzaktaki okula yetişme çabası ise aksiyon filmlerini aratmadı.

YKS öncesi yetkililerin uyarılarına rağmen yine bazı öğrencilerin dikkatsizliği ve yanlış anlamaları bir yıllık emeklerini heba etti. Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan "19 Mayıs Lisesi" ile 19 Mayıs ilçesinde bulunan "19 Mayıs Anadolu Lisesi", çok sayıda öğrenci tarafından karıştırıldı. 19 Mayıs ilçesi yerine İlkadım’daki 19 Mayıs Lisesi’ne gelen öğrenciler büyük şok yaşadı. Yanlış okula erken gelen öğrenciler, 40 km uzaklıktaki ilçeye araçlarla yetiştirilmeye çalışıldı.