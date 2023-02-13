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30 rehberin hayatını kaybettiği, 12'sinin yaralandığı otel hakkında suç duyurusu

Deprem felaketinde çok acı bir tablonun yaşandığı yerlerden birisi de Adıyaman'da yıkılan Isias Hotel oldu. Otelde 43 kişilik rehber grubunda yer alan 30 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye Turist Rehberleri Birliği de bugün, otelle ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu

Giriş: 13.02.2023 - 13:38 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Yıkılan otelde 30 rehber hayatını kaybetti!
Yıkılan otelde 30 rehber hayatını kaybetti!
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DHA

Adıyaman'daki Isias Hotel enkazındaki 43 kişilik rehber grubunda hayatını kaybeden rehber sayısı 30'a yükseldi. Türkiye Turist Rehberleri Birliği'nin (TUREB) açıklamasına göre enkazda Hasan Öz, Etem Yedek ve Lenur Seyfettinoğlu'nun da cansız bedenlerine ulaşıldı.

DHA'da yer alan habere göre 12'si sağ veya yaralı kurtarılan rehberlerden 1'ine ise henüz ulaşılamadı. TUREB, otelle ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

&Ouml;nder Cırık
Önder Cırık

12 REHBER KURTARILDI

Adıyaman'da uygulama eğitimine giden 43 kişilik rehber grubunun konakladığı Isias Hotel'in enkazında yaşamını yitiren rehber sayısı 30'a yükseldi. TUREB'in açıklamasına göre, enkazda Hasan Öz, Etem Yedek ve Lenur Seyfettinoğlu'nun da cansız bedenine ulaşıldı. 12 rehberin sağ veya yaralı kurtarıldığı enkazdaki rehberlerden Ömer Kale hakkında ilk gelen bilgilere göre KATAK arama kurtarma ekince enkazdan çıkarıldığı, ancak sonrasında netleşen başka bir bilgi olmadığı bildirildi. Kale'nin herhangi bir hastanede mi yoksa enkazda mı olduğuna yönelik durumunun henüz bilinmediği öğrenildi.

İmran Aydoğdu
İmran Aydoğdu

HAYATINI KAYBEDEN REHBERLER

TUREB'den alınan bilgiye göre depremde yıkılan otel enkazında Mehmet Kalaycı, Johanna Carolina Kap, Aykut Bulut, Turgut Mustafa Yedek, Ukba Alhomsi, Tahsin Cem Efe, Fikri Töre, Müzeyyen Gökçen, İmran Aydoğdu, Önder Cırık, Emin Uysun, Ömer Tabarlı, Kağan Yıldız, Umut Ulaş Tan, Ozan Koç, Samet Burak Bingöl, Hazal Baytekin, Çiğdem Şimşek, Çağkan Yılmaz, Nazımcan Hartlap, Tayfun Dal, Tamer Özdoğru, Sefa Veysel Yaşar, İdris Talha Kartav, Bahtiyar İsrafioğlu, Ali İsrafiloğlu, Ali Osman Aydın, Hasan Öz, Etem Yedek ve Lenur Seyfettinoğlu hayatını kaybetti.

TUREB'DEN SUÇ DUYURUSU

30 rehberin yaşamını yitirdiği, 1'i ile ilgili henüz bilgi olmadığı, bazıları yaralı 12 rehberin ise sağ kurtarıldığı otelle ilgili olarak TUREB, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. TUREB Başkanı Hakan Eğinlioğlu, Kıbrıslı voleybolcuların yaşamını kaybetmesi nedeniyle KKTC hükümetinin de yakından ilgilendiği ve savcıların gelip teknik analizler yaptırdığı ve numuneler aldırdığını belirterek, "Onlar da büyük olasılıkla dava edecek. Biz de kendi hukukçularımız aracılığıyla harekete geçip, Adıyaman TMMMOB şubesi aracılıyla uzmanlar tarafından görüntü kayıtları ve tutanaklarla numuneler aldırdık ve iki gün önce suç duyurusunda bulunduk. KKTC de dava açtığında tüm kaybettiklerimiz ve yaralılarımız adına o davaya da müdahil olma kararı verdik. Ben bizzat gittim ve enkazı gördüm, un ufak dağılmış, kalitesiz olduğu insan gözüyle de ayırt edilebilecek düzeyde. Ancak dava sürecindeki raporda ne çıkar bilemiyoruz" diye konuştu.

&Ccedil;iğdem Şimşek
Çiğdem Şimşek

TUREB YÖNETİMİ DE AÇIKLAMA YAPTI

TUREB Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada ise "Adıyaman Isias Otel'den TMMOB'nin Adıyaman temsilcisi tarafından tanıklar nezdinde yapı örnekleri alındı, otel hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Aynı biçimde hareket eden KKTC'nin açacağı davaya da müdahil olarak başvurma kararı aldık. Raporlar belli olduktan sonra ve hukuki süreç boyunca gerekli bilgilendirmeleri yapacağız. Isias Otel'de ve deprem bölgelerinde yaşamını kaybeden tüm vatandaşlarımıza, meslektaşlarımıza ve KKTC yurttaşlarına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz" denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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