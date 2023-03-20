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Yeniden Refah Partisi'nden Cumhur İttifakı'na katılmama kararı

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin Cumhur İttifakı'na katılmama kararı aldığını açıkladı. Erbakan, "Son derece kapsamlı istişareler sonucunda 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili seçimlerine ittifaka dahil olmadan girme kararı aldık" dedi. Fatih Erbakan Cumhurbaşkanlığı'na aday olduğunu da açıkladı

Giriş: 20.03.2023 - 15:28 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Yeniden Refah Partisi'nden Cumhur İttifakı'na katılmama kararı! Fatih Erbakan açıkladı...
HABERTURK.COM

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Cumhur İttifakı'na katılmayacağını açıkladı. Erbakan aynı zaman Cumhurbaşkanı adayı olduğunu duyurdu.

Erbakan yaptığı açıklamada, Necmettin Erbakan'ın başbakanlığı döneminde yaptıklarını anlattı.

Fatih Erbakan, "Milli Görüş davasının erleri olarak, 69'da Erbakan Hocamızın taşıdığı ruhla aynı heyecanla Yeniden Refah Partimiz yoluna devam etmektedir. Bu yürüyüşte Yeniden Refah Partimiz büyük mesafe almıştır" dedi.

Erbakan, "Yeniden Refah Partimiz, 14 Mayıs seçimlerine çok ciddi belirleyici bir güç olarak giriyor. 'Film bitmedi, daha yeni başlıyor' demiştik. İşte Yeniden Refah Partisi'nin geldiği nokta bizleri haklı çıkarmaktadır. Milli Görüş davası kıyamete kadar baki kalacaktır. Milli Görüş sancağı asla yere düşmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Erbakan, "İlk 100 günde bütün bakanlıklarda yapacağımız icraatlarımız hazır. Makam ve rakam için değil, Allah rızası için çalışan kadrolarımız hazır" diye konuştu.

"50 yıllık tecrübemizle yeniden iktidara geleceğiz" diyen Fatih Erbakan, "Bu milletin yüzünü yeniden Milli Görüşle güldüreceğiz. Son derece kapsamlı istişareler sonucunda 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili seçimlerine ittifaka dahil olmadan girme kararı aldık" dedi.

Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı.

Haberi Hazırlayan : Ahmet Küçük

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