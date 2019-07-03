03 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde aç kalan kurtlar, büyük ve küçükbaş sürülerine saldırıp öldürdü. Saldırılar üzerine yaylacılar tüfeklerle nöbet tutmaya başladı.
DHA'nın haberine göre, Şalpazarı ilçesinde deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikteki Alacapazarı Yaylası'nda, ormanlık alanda aç kalan kurtlar, hayvanlarıyla yaylaya göç eden, yaylacıların korkulu rüyası oluyor. Aç kalan kurtlar, yaylanın meralık alanında otlatılan ineklere saldırıyor. Kurtların saldırısı sonucu meralık alandaki sürüde yer alan birçok hayvan yaralanırken, saldırı sonucu bazı hayvanlar da öldü.
SÜRÜLERİ ARTIK AV TÜFEKLERİYLE BEKLİYORLAR
Yaylacılar, kurt saldırılarının artması üzerine harekete geçti, değnekle bekledikleri sürülerini artık av tüfeği ve köpeklerle bekleyeme başladı. Yaylacılar, zaman zaman tüfekle havaya ateş ederek olası kurt saldırılarına karşı sürülerini korumaya çalışıyor. Yayla sakinleri, özellikle sisli havanının etkili olduğu zamanlardan ineklerini meraya çıkarmaya korktuklarından yakınıyor. Bölgede özellikle yoğun sisin etkili olduğu günlerde önlem alan yaylacılar, av tüfekli önlemle kurt saldırılarının azaldığını söyledi.
Alacapazarı Yaylası Kabakkaya obasına göç eden Hatice Öztürk, komşularına gitmeye korktuklarını ifade ederek, kurt saldırının son zamanlarda arttığını söyledi. Öztürk, "Biz burada yaylacılık yapıyoruz. Bizim ineklerimizi, hayvanlarımızı, keçilerimizi, köpeklerimizi kurtlar topluyor. Biz burada korkuyoruz, dışarı çocuklarımızı salamıyoruz. Komşularımıza gidemiyoruz. Av tüfeği ile bekliyoruz hayvanlarımızı" dedi.
'ÇOCUKLARIMIZI DIŞARI ÇIKARAMIYORUZ'
Yaylada kurtların 15 hayvana saldırdığını belirten Abdullah Küçük de kurtların özellikle sisli havada saldırıda bulunduğunu ifade etti. Küçük, "Kurtlar artık obamıza dadandı. Burada komşularımızın 15 hayvanına saldırdılar, hayvanlardan 8'i öldü, diğerlerini yaralı olarak kurtardık. Değneklerimizi attık, tüfeklerle çobanlık yapıyoruz. Devlet yetkililerinden bu konuda bir şey yapmalarını bekliyoruz. Korkar olduk, çocuklarımızı dışarı çıkaramıyoruz. Havalar bozuk, sisli gidiyor, kurtlar da zaten sisli havayı sever. Biz bir şey yapamıyoruz, buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.
Yayla sakinlerinden Ali Akkurt ise kurtların saldırısında parçalanarak telef olan büyükbaş hayvanının başında duygulu anlar yaşadı. Kaybettiği büyükbaşın başını okşayan Akkurt, korku yaşadıklarından yakınarak, "Mera alanında kalan düveyi kurt yakalayıp boğuyor. Çocuklar kapıya çıkamıyor. Zaten orman kenarı, korkumuza çocukları dışarı salamıyoruz. Her taraftan sıkıştırıyor kurtlar, bir tane değil ya birkaç tane var" ifadelerinde bulundu.
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