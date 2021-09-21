Yaşlı çoban, evlat vahşetine kurban gitti! Genç kadın kan dondurdu
Manisa'nın Kula ilçesinde, çobanlık yapan 69 yaşındaki Recep Akkoyun, evlat vahşetine kurban gitti. Sultan C., tartıştığı babası Recep Akkoyun'un boğazını bıçakla kesti, ardından da ablasının evine gitti. Ablanın ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Sultan C.'nin, ablasına "Babamı bıçakladım; git bak, ölmüş mü? Eğer ölmediyse ambulansı ara" dediği öğrenildi
Manisa'da Sultan C. (36), tartıştığı babası Recep Akkoyun'un (69) boğazını bıçakla keserek, öldürdü. Cinayetin ardından ablasının evine giden Sultan C., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kula ilçesinin kırsal Bayramşah Mahallesi'nde, çobanlık yapan Recep Akkoyun ile bir süre önce eşinden ayrılıp, babaevine gelen kızı Sultan C. arasında sabah bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine Sultan C., bıçakla babasının boğazını kesti ardından da aynı mahallede oturan ablası Selma Akkoyun'un evine gitti.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sultan C.'nin durumu anlattığı ablasının ihbarıyla adrese, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Recep Akkoyun'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Sultan C. ise gözaltına alınarak, Gökçeören Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü. Recep Akkoyun'un cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından ön otopsi için Kula Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
ABLASINA 'ÖLMEDİYSE AMBULANSI ARA' DEMİŞ
Olay anında kardeşiyle babasının evde yalnız olduklarını belirten Selma Akkoyun, "Kardeşim yanıma geldi ve 'Babamı bıçakladım; git bak, ölmüş mü? Eğer ölmediyse ambulansı ara' dedi. Hemen eve geldim, babama seslendim. Babam boğazı kesilmiş hareketsiz olarak koltuğun üzerinde yatıyordu. Komşularla jandarmaya haber verdik" dedi.
SÜREKLİ TARTIŞIYORLARMIŞ
Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Sultan C.'nin, 3 ay önce annesini kaybettiği, eşinden ayrıldıktan sonra da babasıyla yaşamaya başladığı belirtildi. Sultan C.'nin, sık sık babasıyla tartıştıkları, çoğu zaman mahallelinin araya girip, baba-kızı barıştırdıkları öğrenildi.
Bayramşah Mahallesi'nin muhtarı Erol Kurnaz da baba-kızın sürekli kavga ettiklerini dile getirerek, "Yine kavga etmişler. Mahalleli arayıp, kızın, babasının boğazını kestiğini söyledi. Jandarmaya haber verdik. Eve geldiğimizde Recep amca ölmüştü" diye konuştu.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
Son dakika: Yaşlı çoban, evlat vahşetine kurban gitti! Kızı boğazını kesti/son-dakika-yasli-coban-evlat-vahsetine-kurban-gitti-kizi-bogazini-kesti-3198085
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