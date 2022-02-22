Ölümle son buldu! Yasak aşk iddiası!

DHA

Son dakika haberler... İzmir'in Ödemiş ilçesi Gölcük Mahallesi'ndeki Gölcük Gölü kenarında piknik yapan vatandaşlar, dün saat 14.30 sıralarında, su yüzeyinde hareketsiz duran kadını görüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

DHA'da yer alan son dakika haberine göre ihbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Darp, kesici ve delici alet yarası bulunmayan, boğulma sonucu öldüğü sanılan kadının üzerinden kimlik çıktı. Ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İNTİHAR OLASILIĞI YÜKSEK

Burada yapılan çalışmayla cansız bedenin Yıldız G.´ye (42) ait olduğu tespit edildi. Jandarma, göl çevresindeki ve göle giden yoldaki güvenlik kamerası kayıtları ile Yıldız G.´nin cep telefonu kayıtlarını incelemeye aldı.

YASAK AŞK İDDİASI

Evli olan Yıldız G.'nin başka bir erkekle ilişkisi olduğu, bu kişinin ilişkiyi sonlandırmak istemesi üzerine bunalıma girip, göle girerek yaşamına son verdiği öne sürüldü.

SADECE KENDİ AYAK İZLERİ VAR

Taksiyle tek başına göl kenarına gelen Yıldız G.´nin suya girdiği bölgede sadece kendisine ait ayak izlerine rastlanmasının da intiharı doğrular nitelikte olduğu belirtildi.