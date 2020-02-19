Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

12 Eylül 1980 askeri darbesinin iki ismi dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya hakkında, Yargıtay tebliğnamesini yayınladı. Buna göre, Evren ve Şahinkaya'nın rütbelerinin sökülmesi, mal varlıklarına el konulmasını talep etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Eylül davasıyla ilgili tebliğnamesini tamamladı.

Başsavcılık tebliğnamesinde Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın ölümleri nedeniyle davanın ortadan kaldırılması yönündeki kararın onanmasını istedi. Ancak, Evren ve Şahinkaya'nın malvarlıklarına el konulması ve sanıkların TSK'den çıkarılması ile rütbelerinin geri alınmasına yer olmadığına dair kararların ise bozulması talep edildi.

Tebliğnamede, sanıkların TSK’dan çıkarılmamasının generalliğin hak ve menfaatlerinin mirasçılar eliyle kullanılmasını ortaya çıkardığı ifade edildi. Bu durumun ölüme rağmen maddi menfaatler yönünden davaya devam edilmesini öngören yasal düzenlemeye aykırı bulunduğu vurgulandı.

Tebliğname dosyada nihai kararı verecek olan Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gönderildi.