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        Haberler Gündem Güncel Ankara'da yangına müdahale eden itfaiye eri yaşamını yitirdi! - En son haberler

        Başkentte kahreden ölüm! Yangına müdahale eden itfaiye eri yaşamını yitirdi

        Ankara'da bir binanın bodrum katında çıkan yangına müdahale eden 4 itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiyecilerden biri tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 12:26 Güncelleme: 04.10.2023 - 12:30
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        Yangına müdahale eden itfaiye eri yaşamını yitirdi!
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        Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        DHA'nın haberine göre yangına müdahale sırasında 1 itfaiye eri hayatını kaybetti.

        Osmangazi Mahallesi Bölük Caddesi'ndeki Sinan Apartmanı'nın Kot 1'de bulunan dairesinde saat 08.00 sıralarında yangın çıktı.

        Evde kimse yokken çıkan yangını, komşuları fark edip itfaiyeye haber verdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı.

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        Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürüldü, 4 itfaiyeci dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldı.

        İtfaiyecilerden 1'i müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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