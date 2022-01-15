15 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listeleri vatandaşın gündeminden düşmüyor. Türkiye'nin coğrafi yapısı itibarıyla deprem bölgesi olarak tanımlanması Türkiye'de yaşayan vatandaşların en büyük gündeminin her zaman deprem olmasına neden oluyor. Son zamanlarda ülkenin dört bir yanından gelen deprem haberleri "Türkiye meydana gelen son dakika depremler neler?" sorusunu gündeme taşıdı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri
AFAD SON DEPREMLER - 15 OCAK 2022
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 15 OCAK 2022
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.01.15 16:03:06 38.0387 44.4435 5.0 -.- 4.0 4.6 KIZILCA-BASKALE (VAN) İlksel
2022.01.15 14:30:24 37.7430 26.0220 3.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.15 14:12:49 37.7203 26.0105 5.0 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.15 13:44:16 37.1228 28.4333 3.7 -.- 1.7 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.01.15 13:26:40 38.7027 39.9783 8.1 -.- 2.4 -.- UMUTKAYA-PALU (ELAZIG) İlksel
2022.01.15 13:24:46 36.0392 27.8183 25.0 -.- 2.8 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) REVIZE01 (2022.01.15 13:24:46)
2022.01.15 13:15:32 39.3918 26.2188 9.2 -.- 3.1 2.9 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.15 11:57:31 38.7212 40.0203 6.1 -.- 2.4 -.- ORGULU-PALU (ELAZIG) İlksel
2022.01.15 11:51:30 37.0803 38.7122 0.0 -.- 2.0 -.- KEBERLI-(SANLIURFA) İlksel
2022.01.15 10:43:15 38.7795 39.9817 7.5 -.- 2.5 -.- CAKIRKAS-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2022.01.15 09:11:48 37.6870 26.9798 9.1 -.- 1.8 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2022.01.15 08:44:55 37.0837 28.4133 11.6 -.- 1.8 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.01.15 08:42:18 37.6162 26.9335 9.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.01.15 08:35:14 37.6873 27.0103 4.7 -.- 2.1 -.- MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2022.01.15 08:33:17 39.0620 43.1302 4.0 -.- 3.3 3.4 GEDIKDIBI-ERCIS (VAN) İlksel
2022.01.15 08:10:26 37.1027 28.3193 5.4 -.- 1.8 -.- YENICE-(MUGLA) İlksel
2022.01.15 07:08:45 37.6877 26.0080 1.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.15 06:51:54 37.9202 36.3028 5.0 -.- 1.6 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.01.15 05:52:19 33.9747 25.9938 8.1 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.15 05:21:19 36.7952 27.9958 10.7 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.01.15 04:50:11 37.8505 26.8718 5.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.15 04:38:41 36.0492 30.2562 5.0 -.- 1.5 -.- FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2022.01.15 04:37:36 39.0588 43.0985 5.0 -.- 2.9 -.- CIMEN-ERCIS (VAN) İlksel
2022.01.15 04:24:25 38.2778 27.3097 5.4 -.- 1.2 -.- DEMIRCI-TORBALI (IZMIR) İlksel
2022.01.15 04:02:24 38.6308 43.1440 5.0 -.- 1.6 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2022.01.15 03:51:50 37.8893 26.9392 6.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.15 03:42:02 37.7022 27.0182 16.9 -.- 1.5 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.15 03:19:57 37.7008 27.0103 5.4 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.01.15 02:58:57 37.6232 29.4253 5.0 -.- 1.3 -.- YESILYUVA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2022.01.15 02:32:55 37.7052 26.0455 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.01.15 02:15:27 39.0563 43.1037 5.0 -.- 3.3 3.4 CIMEN-ERCIS (VAN) İlksel
2022.01.15 00:33:30 38.9585 27.3443 10.4 -.- 1.4 -.- ORTULU-KINIK (IZMIR) İlksel
2022.01.15 00:27:16 39.4278 28.2407 7.8 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
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