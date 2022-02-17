Vahşet haberi bu kez Konya'dan geldi!

Yine kadın, yine cinayet! Son dakika: Vahşet haberi bu kez Konya'dan geldi!

AA

Bir vahşet haberi de bu kez Konya'dan geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 Şubat'ta Serdar Ö'nün silahlı saldırısı sonucu başından ağır yaralanan Güler G., Konya Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA'nın haberine göre kadının cenazesi, hastane morguna götürüldü. Güler G.'yi vurduğu öne sürülen ve aracı park halinde bulunan Serdar Ö.'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.