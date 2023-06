Uzun zaman sonra her yer güneşli

Cumartesi ve pazar günleri Türkiye genelinde uzun zamandan sonra her bölge güneşli geçecek. Cumartesi Doğu Anadolu'nun iyice doğusunda kısa süreli ama kuvvetli yağmur geçişleri görülebilir. Bundan sonraki 15 gün içinde göreceğimiz yağmurlar lokal ve daha kısa süreli olacak, geçtiğimiz haftaların kuvvetli ve uzun süren yağmurları ise yurttan ayrıldı diyebiliriz.

Not: Büyük orman yangınları çoğunlukla ormanları yoğun kullandığımız, yeşil alanlarla temas ettiğimiz dönemlerde çıkıyor. Türkiye orman varlığını iyileştirme, rehabilitasyon, yeniden ekim ile korumaya çalışsa da (Ve bu çok büyük emek gerektirse bile) her yaz mevsimi büyük orman yangınlarıyla önemli yeşil alanlarımızı kaybediyoruz. Tüm canlıların dumandan etkilendiği, hayvanların öldüğü ve yangınlara uzak coğrafyalarda yaşayanların da izlediği an gözlerini dolduran alev görüntülerini bu yaz mevsimi umarız en az miktarda görürüz. Gelecek uzun bayram tatili sırasında vakit geçirdiğimiz yeşil alanlara cam şişe başta olmak üzere çöp bırakmamamız ve görülen dumanı anında yetkililere haber vermemiz gerekiyor.

Batı Avrupa şimdiden ağustos gibi sıcak, risk altında. Türkiye ise aylardır sulak geçen günler ile biraz daha nemli, toprak henüz yaş. Fakat bu durum güneşin kurutucu etkisi ile hızla değişecek. Gelecek 10 gün güneşlenen Akdeniz ve Ege ormanları, nem içeriklerinin bir kısmını kaybedecek ve kurumaya başlayacak. Sıcak ve kavurucu yaz aylarını güç bela geçiren ormanlarımıza yardımcı olmak için iyi zaman.

Fotoğraflar: İHA