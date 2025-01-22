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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Üsküdar'da korkutan yangın! | Son dakika haberleri

        Üsküdar'da korkutan yangın!

        Üsküdar'da, bir inşaat sahasındaki işçi konteynerlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 16:54 Güncelleme: 22.01.2025 - 17:55
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        Üsküdar'da korkutan yangın!
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        Burhaniye Mahallesi Köroğlu Sokak'ta 250 işçinin çalıştığı inşaat sahasındaki konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, 26 araç ve 78 personelle müdahale eden itfaiye tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ardından sahada soğutma çalışması yapıldı.

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        Yangında, inşaat sahasındaki 25 konteynerden 20'si kullanılamaz hale geldi.

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