Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Barrack: İsrail Suriye'yi parçalanmış ve bölünmüş görmeyi tercih eder | Dış Haberler

        Barrack: İsrail Suriye'yi parçalanmış ve bölünmüş görmeyi tercih eder

        ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının ardından açıklamalarda bulundu. Barrack, İsrail'in bölünmüş bir Suriye'yi tercih edeceğini ifade ederken, Suriye hükümetinin elinden gelenin en iyisini yaptığı dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 18:28 Güncelleme: 21.07.2025 - 18:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barrack'tan Suriye açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, İsrail'in Suriye'ye saldırılarının zamanlamasının kötü olduğunu ve güçlü bir merkezi devlet tarafından kontrol edilmesindense Suriye'yi "parçalanmış ve bölünmüş" görmeyi tercih edeceğini söyledi.

        Barrack, Associated Press'e (AP) Suriye'deki gelişmelere ilişkin mülakat verdi.

        Özel Temsilci Barrack, ABD'nin Suriye'deki yeni hükümete desteğini yineleyerek, mevcut yetkililerle işbirliği yapmaktan başka bir "B Planı" olmadığını söyledi.

        Barrack, Suriye'nin güneyindeki çatışmalarda "her iki tarafta da yaşanan ölüm ve katliamların" kabul edilemez olduğunun altını çizerek, "Bence ortaya çıkan çeşitli meseleleri ele almak için çok az kaynağa sahip yeni bir hükümet olan mevcut Suriye hükümeti, elinden gelenin en iyisini yapıyor." dedi.

        REKLAM

        İsrail'in Suriye'ye saldırılarını ABD'ye sormadığını ve ABD'nin bu kararda payı olmadığını savunan Barrack, İsrail'in müdahalesinin zamanlanmasının oldukça kötü olduğunu ve "çok kafa karıştırıcı bir fasıl daha yarattığını" vurguladı.

        Barrack, İsrail'in Şam'ın güneyinde askeri manada yaşanacak her şeyin Tel Aviv yönetimiyle görüşülmesi ve üzerinde anlaşılması gerektiğini düşündüğünü aktararak, "Suriye'deki yeni hükümet açıkça aynı görüşte değildi." ifadesini kullandı.

        İSRAİL'E ELEŞTİRİ

        Suriye ile İsrail arasında ilan edilen ateşkesin sadece Süveyda ilinde çatışmayı kapsadığını ve sınırlı bir anlaşma olduğunu söyleyen Barrack, İsrail'in Şam'ın güneyinin askersizleştirilmesi tartışması gibi iki ülke arasındaki daha geniş kapsamlı sorunları içermediğini vurguladı.

        Barrack, ateşkes öncesindeki görüşmelerde, tarafların, Suriye hükümetine bağlı güç ve mühimmatın Şam'dan Süveyda'ya hareketi gibi meselelerde anlaşmaya varmak için elinden geleni yaptığını belirtti.

        "İsrail'in egemen bir devlete müdahale etmesini kabul edip etmemek zor bir soru." diyen Barrack, İsrail'in, Suriye'nin güçlü bir merkezi devlet tarafından kontrol edilmesindense ülkeyi "parçalanmış ve bölünmüş" görmeyi tercih edeceği değerlendirmesinde bulundu.

        Barrack, "Güçlü ulus devletler bir tehdittir. Özellikle Arap devletleri, İsrail için bir tehdit olarak görülür." ifadesini kullanarak, Suriye'de tüm azınlık topluluklarının merkezi bir yapıyı tercih edeceğine işaret etti.

        "ABD, ülkelere ne yapmaları gerektiğini söylemiyor"

        19 Temmuz'da Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından Ferhad Abdi Şahin ile görüşen Barrack, Süveyda'daki şiddet olaylarının Suriye hükümeti ile PKK/YPG arasındaki müzakerelere zarar vermeyeceğine ve gelecek haftalarda bir dönüm noktası yaşanabileceğine inandığını söyledi.

        Barrack, Türkiye'nin Suriye'ye olası savunma desteğine ilişkin, ABD'nin Suriye ile Türkiye arasında bir savunma anlaşması yapılması ihtimali konusunda "herhangi bir tutum" sahibi olmadığını belirterek, "ABD'nin, çevre ülkelere birbirlerine ne yapmaları gerektiğini söylemek gibi bir işi ya da bundan bir çıkarı yok." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        Sakarya'daki yangın Bilecik'e sıçradı!
        Antalya 46,6 derece! Sokaklar boş, plaj dolu
        Antalya 46,6 derece! Sokaklar boş, plaj dolu
        21 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        21 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Microsoft sunucularına siber saldırı
        Microsoft sunucularına siber saldırı
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
        Bakan Kurum'dan müteahhitlere uyarı
        Bakan Kurum'dan müteahhitlere uyarı
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Yasa dışı bahis ve kumara karşı eylem planı hazırlanıyor
        Yasa dışı bahis ve kumara karşı eylem planı hazırlanıyor
        Yerli kalp akciğer makinesinin ilk kan testleri başarıyla sonuçlandı
        Yerli kalp akciğer makinesinin ilk kan testleri başarıyla sonuçlandı
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        HSK seçimi AYM gündeminde
        HSK seçimi AYM gündeminde
        Habertürk Anasayfa