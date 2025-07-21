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        Haberler Dünya Ukrayna-Rusya görüşmesi İstanbul'da | Dış Haberler

        Ukrayna-Rusya görüşmesi İstanbul'da

        Ukrayna ile Rusya arasındaki 3. tur müzakereleri çarşamba günü İstanbul'da gerçekleşecek. Açıklama, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den gelirken, TASS'ın haberine göre ise görüşme perşembe günü yapılacak.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.07.2025 - 20:49 Güncelleme: 21.07.2025 - 22:21
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        Ukrayna-Rusya görüşmesi İstanbul'da
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        Ukrayna ile Rusya arasındaki 3. tur müzakereleri çarşamba günü Türkiye'de gerçekleşecek.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, görüşmenin, çarşamba günü yapılacağına dair yetkililerce bilgilendirildiğini ifade etti.

        Ancak TASS haber ajansının haberine göre ise Rus heyeti çarşamba günü İstanbul'da olabilir ancak görüşme perşembe günü gerçekleşecek.

        PESKOV'DAN AÇIKLAMALAR

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak üçüncü tur müzakerelerde memorandum taslaklarının ele alınacağını belirterek, "Bunlar birbirine zıt. Bu nedenle büyük diplomatik çalışma yapılacak." dedi.

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        Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını cevapladı.

        Rusya ve Ukrayna arasında üçünü tur müzakerelerin bu hafta düzenlenmesi ihtimalini değerlendiren Peskov, "Üçüncü tur müzakerelerinin yapılmasından yanayız. Müzakere tarihi konusunda anlayışa varıldığında bilgilendireceğiz." şeklinde konuştu.

        Peskov, Rusya ile Ukrayna'nın birbirlerine barış anlaşmasına dair memorandum taslaklarını sunduklarını hatırlatarak, "Müzakerelerde, memorandum taslakları hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Bunlar birbirine zıt. Bu nedenle büyük diplomatik çalışma yapılacak." ifadelerini kullandı.

        Dmitriy Peskov, Ukrayna ile müzakerelere katılacak Rus heyetinde değişiklik olmadığını söyledi.

        İstanbul'daki uzlaşılar ve cenaze teslim süreci

        Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 2 Haziran'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerde, 6 bin Ukrayna askerinin dondurulan cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda uzlaşıya varılmıştı.

        İstanbul'daki doğrudan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Medinskiy, 16 Haziran'da, Ukrayna'ya toplam 6 bin 60 askerin cenazesini teslim ettiklerini, Ukrayna'dan 78 Rus askerin cenazesini aldıklarını bildirmişti.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 19 Haziran'da yaptığı açıklamada, Ukrayna tarafına 3 bin asker cenazesini daha teslim etmeye hazır olduklarını söylemişti.

        Rus basını memorandumun şartlarını paylaştı
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