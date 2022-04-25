Ünlü rapçi 'Beta'nın şüpheli ölümü! 8'inci kattan düştü

Korkunç olay sabah saat 08.00 sıralarında lüks bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre "Beta" lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır (31) sabah saatlerinde yaşadığı lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti.
İHA'nın haberine göre, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayındır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından genç rapçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan genç rapçinin kız arkadaşı da ifadesi alınmak üzere Gültepe Karakolu’na götürüldü. Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.
ACILI BABASI DA OLAY YERİNE KOŞTU
Olayla ilgili konuşan mahalle esnaflarından Ali Öndin, “30-35 yaşlarındaydı. Ben önce sesi duydum. Bir ses oldu sonra buraya geldiğimde üç dört kişi daha vardı. Ambulans geldi. Polise de ben haber verdim. Ama çoktan ölmüştü. Yanında zaten iki üç kişi vardı. Binanın güvenlik görevlileri de geldi. Yerde yatıyordu, hiç hareket yoktu. sağlıkçılar geldi sonrasında. Baktılar ama ölmüştü” dedi.
Büyük bir şok yaşayan rapçi Berk Bayındır’ın kız arkadaşı Simla Ener ise, “Bir şey söylemek istemiyorum. Söylemek istemiyorum. Sizinle bunu paylaşmak istemiyorum” diye konuştu. Oğlunun ölüm haberini alınca olay yerine koşan acılı baba Nezih Bayındır ise, "Oğlum Berk Bayındır 'Beta' olarak tanınıyordu kendi piyasasında. 31 yaşında gencecik bir fidan bu şekilde. Yalnız yaşıyordu, kız arkadaşı iki gün önce yanına gelmişti. Dün biz ailecek beraberdik. Yemek yedik. İyiydi" dedi.
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