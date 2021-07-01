Ünlü iş insanının annesine hırsız şoku!

Ünlü iş insanı Osman Hattat’ın annesi Seza Büyükgöncü, evinde hırsızlık şoku yaşadı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre olay Hattat’ların Üsküdar'daki villasında bir ay önce yaşandı.
KASADA MÜCEVHERLER EKSİK ÇIKTI
Seza Büyükgöncü, villanın yatak odasında bulunan mücevher ve özel eşyaların olduğu özel kasayı açtığında şaşkınlık yaşadı. Kasanın içinde yer alan bazı mücevherlerin eksik olduğunu fark etti. Uzun süredir kasaya bakmadığı öğrenilen Büyükgöncü, önce eksiklerin ne olduğuna baktı.
ÖZEL GERDANLIK BİLE ALINMIŞ
İddialara göre, aralarında özel günlerde boynuna taktığı özel gerdanlığında bulunduğu bazı mücevherlerin olmadığını tespit etti. Olay hemen polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde, kasanın anahtar bölümünde herhangi bir zorlamanın olmadığı görüldü.
MİLYONLUK DEĞER BİÇİLDİ
Polis, yedek anahtar yapılarak kasanın açıldığı ihtimali üzerine, çalışanların ifadelerine başvurdu. Villaya herhangi bir hırsızın girip girmediği yönünde de parmak izi çalışması yapıldı. Kasadan alınan mücevherlerin değerinin ne olduğunu öğrenmek için, mücevherlerin fotoğrafları bir kuyumcuya gösterildi. Kuyumcu tarafından söz konusu mücevherlere 350 ile 500 bin dolar arası değer biçildi. Polis, 4 milyon liraya denk gelen mücevherlerin Kapalıçarşı'da satılıp satılmadığı yönünde çalışma başlattı.
İfadesi alınan Seza Büyükgöncü, şüphelendiği kimsenin olmadığını belirterek, uzun süredir kasaya bakmadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.
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